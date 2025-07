Stars König Charles erinnert an Terroranschläge vom 7. Juli in London vor 20 Jahren König Charles hat den „außergewöhnlichen Mut und das Mitgefühl“ gewürdigt, das nach den Terroranschlägen vom 7. Juli gezeigt wurde. Der 76-jährige Monarch gedachte den 52 Menschen, die bei den Bombenanschlägen auf drei U-Bahn-Züge und einen Bus in London im Jahr 2005 ums Leben kamen, sowie den 700 Verletzten. Er betonte, dass der Jahrestag am Montag […]