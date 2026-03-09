Musik Franz Ferdinand ‚wütend‘, nachdem die IDF ‚Take Me Out‘ in verstörendem Video verwendete

Bang Showbiz | 09.03.2026, 18:00 Uhr

Franz Ferdinand haben die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) scharf kritisiert, nachdem ihr Hit ‚Take Me Out‘ ohne Genehmigung in einem neu veröffentlichten Militärvideo verwendet wurde, das jüngste Angriffe im Iran bewirbt.

In dem Clip läuft der Song aus dem Jahr 2004 über Aufnahmen von Kampfjets, Explosionen und einem israelischen Soldaten, der die Operation lobt. Die IDF versah das Video mit der Bildunterschrift: „Operation Roaring Lion – so wird es gemacht.“ Der Frontmann der Band, Alex Kapranos, reagierte schnell und verärgert, nachdem er das Video gesehen hatte, und veröffentlichte seine Reaktion in seinen Instagram-Stories. Er schrieb: „Diese kriegstreiberischen Mörder benutzen unsere Musik ohne unsere Zustimmung. Da wird uns übel und es macht uns gleichzeitig wütend. Irgendwie typisch, oder? Sich aufplustern und mit widerlicher Arroganz nehmen, was ihnen nicht gehört.“

Mit ihrer Verurteilung reiht sich Franz Ferdinand in eine wachsende Liste von Künstlern ein, die dagegen protestieren, dass ihre Werke ohne Zustimmung in politischen oder militärischen Zusammenhängen verwendet werden. So waren etwa Radiohead kürzlich verärgert, nachdem eine Coverversion ihres Songs ‚Let Down‘ von der US-Behörde ICE verwendet wurde. Die ‚Paranoid Android‘-Interpreten veröffentlichten eine deutliche Stellungnahme, in der sie das US-Heimatschutzministerium verurteilten. In einem Social-Media-Video des Kanals der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), das Menschen zeigte, die laut Darstellung durch Einwanderer geschädigt worden seien, war im Hintergrund eine Chorversion des Songs zu hören, der auf ihrem 1997 erschienenen Klassiker-Album ‚OK Computer‘ enthalten ist. Das Video endete mit dem Satz „Das ist unser Warum“ und wurde mit der Bildunterschrift veröffentlicht: „Tausende amerikanische Familien wurden wegen der Gewalt krimineller illegaler Einwanderer auseinandergerissen. Amerikanische Bürger wurden von Menschen vergewaltigt und ermordet, die kein Recht haben, in unserem Land zu sein. Für sie kämpfen wir. Das ist unser Warum.“ Als Reaktion darauf „forderten“ Radiohead, dass das Video entfernt wird, und verurteilten die Verwendung des Songs. Sie erklärten in einer Stellungnahme: „Wir fordern die Amateure, die den ICE-Social-Media-Account betreiben, auf, es zu löschen. Das ist nicht lustig. Dieser Song bedeutet uns und anderen Menschen sehr viel, und ihr könnt ihn euch nicht ohne Widerstand aneignen.

Außerdem: F***t euch …“

Die deutliche Erklärung kam nur wenige Tage, nachdem Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood seine Unzufriedenheit darüber geäußert hatte, dass ein Teil seiner Filmmusik zu ‚Phantom Thread‘ in ‚Melania‘, der neuen Dokumentation von Brett Ratner über die amerikanische First Lady Melania Trump, verwendet wurde.