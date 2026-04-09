Musik Radiohead: Debüt ihrer wilden ‚Motion Picture House: KID A MNESIA‘-Installation beim Coachella-Festival

Thom Yorke of Radiohead July 2017 Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 14:00 Uhr

Radiohead starten eine große neue Kunst- und Klanginstallation beim Coachella.

Radiohead stehen kurz davor, eines der meistdiskutierten Debüts beim Coachella-Festival 2026 zu liefern.

Dabei handelt es sich um ‚Motion Picture House: KID A MNESIA‘, einer 75-minütigen immersiven Installation, die aus Kunstwerken besteht, die Thom Yorke und Stanley Donwood während der Entstehung der Alben ‚Kid A‘ und ‚Amnesiac‘ geschaffen haben. Das großformatige audiovisuelle Werk, zusammengesetzt aus Skizzen, Gemälden, Collagen, Audiofragmenten und handschriftlichen Notizen von Frontmann Thom, wird an diesem Wochenende in einem riesigen Bunker unter den Empire Polo Fields Premiere feiern.

Die Installation verfügt über fast zwölf Meter hohe Decken und ein speziell entwickeltes Sechs-Punkt-Surround-System für den neu abgemischten Soundtrack. Das Erlebnis folgt einer Handlung über „ein Monster, das in einem verlassenen Museum der Verlorenen und Vergessenen gefangen ist“ und gibt damit den Ton für eine der ungewöhnlichsten Attraktionen des Festivals vor.

Nach der Laufzeit beim Coachella wird die Installation durch Nordamerika touren: Die Eröffnung findet im Mai im Agger Fish Building in Brooklyn statt. Anschließend wandert die Installation in die Cinespace Studios in Chicago. Im Oktober gibt es sie in den La Maravilla Studios in Mexiko-Stadt zu bewundern, bevor sie Anfang nächsten Jahres im Palace of Fine Arts in San Francisco zu finden ist. Tickets werden in zweistündigen Zeitfenstern verkauft, mit Vorregistrierung ab dem 12. April, Vorverkauf am 22. April und einem regulärem Verkauf ab dem 24. April.

Unterdessen ließ Gitarrist Ed O’Brien kürzlich durchblicken, dass Thom noch in diesem Jahr ein brandneues Soloalbum veröffentlichen wird. Während er sein eigenes kommendes Projekt ‚Blue Morpho‘ (erscheint am 22. Mai) bewarb, sagte Ed, dass die verschiedenen Nebenprojekte der Band mittlerweile „koexistieren“ und bezeichnete Radiohead als „Mutterschiff“, um das „kleine Satelliten“ kreisen.

Er verriet, dass Thoms Soloalbum unterwegs ist, während Jonny Greenwood, Philip Selway und Colin Greenwood jeweils eigene kreative Wege verfolgen – letzterer spielt derzeit mit Nick Cave and the Bad Seeds. Thoms letzte Soloveröffentlichung ‚Anima‘ erschien 2019 zusammen mit einem Kurzfilm des Oscar-prämierten Regisseurs Paul Thomas Anderson. Seitdem veröffentlichte er außerdem ‚Tall Tales‘ mit Mark Pritchard sowie den Soundtrack zum Film ‚Confidenza‘ (2024).