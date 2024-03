Trauer um den Schauspieler Fritz Wepper ist tot: Markus Söder und mehr sind „tief betroffen“

Im Oktober 2022 hatte Markus Söder (re.) dem Schauspieler Fritz Wepper den Bayerischen Verdienstorden verliehen. (eee/spot)

SpotOn News | 25.03.2024, 19:05 Uhr

Deutschland trauert um Fritz Wepper. Markus Söder, Dieter Reiter, Ulrich König und Co. zeigen sich nach dem Tod des Münchner Schauspielers "tief betroffen".

Der Tod von Schauspieler Fritz Wepper (1941-2024) hat eine Welle der Trauer ausgelöst. Mit 82 Jahren schloss der gebürtige Münchner in einem Sterbehospiz in Oberbayern am 25. März 2024 für immer die Augen. Erste Reaktionen, unter anderem aus seiner bayerischen Heimat, ließen nicht lange auf sich warten.

Video News

Ministerpräsident Markus Söder "tief betroffen"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) schrieb auf X rührende Zeilen. Weppers Tod mache ihn "tief betroffen", denn er sei seit Jahrzehnten "nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken" gewesen. "Fritz Wepper war wie sein Bruder Elmar ein bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne. Ihm gelang es, unsere Heimat in Film und Fernsehen authentisch zu verkörpern. Seine beeindruckende Präsenz auf der Leinwand und im Fernsehen suchte ihresgleichen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Bayern wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren", so Söder.

Die Nachricht vom Tod von Fritz Wepper macht mich tief betroffen. Fritz Wepper war seit Jahrzehnten nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken. Er machte zahlreiche Filme und vor allem Fernsehserien zu großen Erfolgen – und blieb dabei seiner Heimat München und Bayern… pic.twitter.com/YAVR2zodS0 — Markus Söder (@Markus_Soeder) March 25, 2024

Dieter Reiter, Claudia Roth und Ulrich König trauern um Fritz Wepper

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (65, SPD) kondolierte laut "Bayerischem Rundfunk" (BR) Weppers Ehefrau Susanne Kellermann (49): "Die traurige Nachricht vom Tod Ihres Mannes hat mich sehr bestürzt." Sein Publikum werde sich immer "gerne an ihn erinnern und auch die Landeshauptstadt München wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren".

Für Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68, Bündnis 90/Die Grünen) sei Fritz Wepper einer der "erfolgreichsten deutschen Schauspieler" gewesen, "der Publikum und Kritik gleichermaßen begeisterte", sagte sie am Montag in Berlin. Sein Ausnahmetalent und sein Charisma hätten ihn zu einem der beliebtesten deutschen Schauspieler gemacht. Seine Rolle als Harry Klein in "Derrick" sei "legendär" gewesen, mit dieser habe er "Fernsehgeschichte geschrieben", so Roth.

Regisseur Ulrich König (74), mit dem Wepper unter anderem für die Serie "Um Himmels Willen" zusammengearbeitet hatte, sagte im Interview mit dem BR, dass der Schauspieler eine "liebenswerte Art" und immer "großen Spaß am Spielen" gehabt habe. "Er gehörte für mich zu den besten Schauspielern, mit denen ich je gearbeitet habe."

Fritz Wepper war als Schauspieler seit den 1950er-Jahren bekannt. Große Erfolge feierte er unter anderem mit den Serien "Derrick", "Um Himmels Willen" oder mit der Krimireihe "Mord in bester Gesellschaft". Er verstarb am 25. März nach einer schweren Sepsis. Er hinterlässt seine zweite Ehefrau Susanne Kellermann, die gemeinsame Tochter Filippa (12) und seine Tochter Sophie Wepper (42), die aus seiner ersten Ehe mit Angela von Morgen (1942-2019) stammt.