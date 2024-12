Tradition am ersten Weihnachtsfeiertag Fröhlicher Auftritt: Royal Family spaziert zum Weihnachtsgottesdienst

Hinter König Charles III. und Königin Camilla liefen Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren drei Kindern. (paf/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 14:01 Uhr

Die Royal Family ist für den Spaziergang zum jährlichen Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag zusammengekommen. Hinter König Charles III. und Königin Camilla lächelten auch Prinzessin Kate und Prinz William den Fans zu.

Die Royal Family ist zum jährlichen Weihnachtsgottesdienst in der St Mary Magdalene Church in Sandringham aufgebrochen. Gemeinsam zeigten sich König Charles III. (76), Königin Camilla (77) und ihre Verwandtschaft in guter Stimmung. Hinter dem Königspaar strahlte Prinzessin Kate (42) Hand in Hand mit ihrem Sohn Prinz Louis (6) den Fotografen und den Fans am Wegesrand entgegen. An ihrer Seite liefen Ehemann Prinz William (42), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11), der hinter Charles zu sehen war.

Video News

Charles wählte für den Spaziergang einen beigen Mantel und eine graue Hose, während Camilla sich neben ihm in einem dunkelgrünen Mantel und farblich passenden Hut zeigte. Kate entschied sich für eine ähnlich grüne Kombination aus Mantel, Hut und kariertem Schal im selben Ton. William war in einen dunklen Anzug mit blauer Krawatte gekleidet. Kate und Williams Kinder liefen in dunkelblauen Mänteln und Jacketts mit ihren Eltern in einer Reihe.

Prinzessin Beatrice mit Ehemann und Stiefsohn dabei

Auch die schwangere Prinzessin Beatrice (36) lief entgegen den Erwartungen zu der Kirche in der Grafschaft Norfolk. Eine Quelle hatte dem "People"-Magazin berichtet, sie werde zum Gottesdienst erscheinen, jedoch "wahrscheinlich" nicht am Spaziergang teilnehmen. Die Tochter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (65) hatte Berichten zufolge auf ärztlichen Rat von ihrer geplanten Reise nach Italien abgesehen. In Übersee hätte sie ihre Schwiegereltern mit Edoardo Mapelli Mozzi (41) besucht, der sie nun auf dem Weg zur Kirche begleitete. Das Ehepaar zeigte sich mit Mozzis Sohn Christopher Woolf (8), den er mit seiner Ex-Verlobten Dara Huang bekam.

Prinz Edward (60), der Herzog von Edinburgh, und seine Frau, Herzogin Sophie (59), schlossen sich mit ihren Kindern, Lady Louise Windsor (21) und Sohn James (17), Earl of Wessex, dem Spaziergang an. Prinzessin Anne (74) wurde von Ehemann Sir Timothy Laurence (69) begleitet. Annes Tochter Zara Tindall (43) war auf Fotos in Begleitung ihres Ehemanns Mike Tindall (46) und ihren Kindern zu sehen.