Im "Beywatch"-Look Für US-Wahl: Beyoncé verwandelt sich in Pamela Anderson

Beyoncé in Houston. (jom/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 08:25 Uhr

US-Popstar Beyoncé hat zur US-Wahl ein besonderes Video veröffentlicht. Die Sängerin nutzte den Clip nicht nur für einen Wahlaufruf, sondern zeigte sich auch im "Baywatch"-Look von Pamela Anderson.

Sängerin Beyoncé (43) hat in einem Musikvideo Pamela Anderson (57) und ihre Rolle in der Kultserie "Baywatch" (1989-2001) gewürdigt. Am Tag der US-Präsidentschaftswahl (5. November) veröffentlichte sie den Clip zum Song "Bodyguard" aus ihrem Country-Album "Cowboy Carter" in den sozialen Medien. Darin ist sie unter anderem mit blonder Perücke und im roten Badeanzug mit der Aufschrift "Beywatch" zu sehen. Mit diesem setzt sie auch zum ikonischen Slow-Motion-Lauf an, mit dem die "Baywatch"-Stars berühmt wurden.

Weitere Pamela-Anderson-Looks

Doch bei dieser Pamela-Anderson-Hommage blieb es nicht. Mit ihren Looks erinnerte Beyoncé auch an den Anderson-Film "Barb Wire" (1996) und ihren Auftritt bei den MTV Video Music Awards im Jahr 1999. Dabei trug die Schauspielerin ein weißes Korsett-Oberteil, eine paillettenbesetzte Hose und einen mit Federn besetzten, rosafarbenen Hut. Den Clip veröffentlichte sie nicht nur unter dem Verkleidungsmotto zu Halloween, beziehungsweise "Beylloween", sondern rief darin am Ende mit dem Schriftzug "Vote" auch zur Stimmabgabe bei der US-Wahl auf.

Dass ihre Stimme an die Demokratin Kamala Harris (60) ging, machte Beyoncé unter anderem mit einem Wahlkampf-Auftritt mit Harris Ende Oktober in Houston deutlich. Darin sagte sie unter anderem: "Ich bin nicht als Prominente hier. Ich bin nicht als Politikerin hier. Ich bin hier als Mutter, eine Mutter, die sich um die Welt sorgt, in der unsere Kinder leben."