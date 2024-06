Mit Ehemann Albert bei Event in Monaco Fürstin Charlène überrascht im gewagten Cut-out-Kleid

Fürst Albert und seine Ehefrau Fürstin Charlène besuchten das Monte-Carlo Television Festival. (eyn/ili/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 16:24 Uhr

Mit diesem Hingucker-Look waren Fürstin Charlène die Blicke bei der Abschlusszeremonie des Monte-Carlo Television Festivals sicher. Sie begeisterte in einer weißen Traumrobe mit aufregenden Cut-outs, asymmetrischem Cape-Ärmel - und ohne BH.

Fürstin Charlène (46) begleitete ihren Ehemann, Fürst Albert II. (66), am Dienstag zur Abschlussfeier des 63. Monte-Carlo Television Festivals. Dabei verblüffte sie die Anwesenden in einem weißen One-Shoulder-Ballkleid mit diagonalen Cut-outs, in die ein Spitzenstoff eingearbeitet war.

Darunter war deutlich zu erkennen: Die gebürtige Südafrikanerin trug keinen BH. Ein weiteres besonderes Highlight ihres Outfits war der Cape-Ärmel, der nur an einer Schulter angenäht war. Zu dem Kleid des libanesischen Designers Elie Saab (59) kombinierte die Fürstin tropfenförmige Diamant-Ohrhänger und einen silbernen Armreif. Der kurze blonde Bob war in lockere Wellen gelegt und zum Seitenscheitel frisiert. Das Make-up hielt sie mit leicht betonten Augen, ein wenig Rouge und zartrosa Lipgloss dezent.

Fürst Albert, der Schirmherr des Festivals, stahl seiner Ehefrau in seinem schwarzen Smoking mit passender Fliege sicher nicht die Show. Stolz legte der regierende Fürst von Monaco den Arm um Charlène, als das Paar für die Fotografen posierte.

Monegassische Fürstenfamilie im Dienste von Olympia

Wenige Stunden zuvor hatten Charlène und Albert einen Auftritt absolviert, der den ehemaligen Olympioniken vermutlich noch besser schmeckte. Fürstin Charlène nahm als Schwimmerin im Jahr 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney teil, Fürst Albert startete zwischen 1988 und 2002 mehrmals als Bobfahrer für Monaco – bei den Winterspielen.

Gemeinsam mit ihren Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jaques (9) empfingen sie die symbolträchtige Flamme für die Sommerspiele 2024 vor dem Fürstenpalast. Im Anschluss durften sie die Fackel dann auch ein Stück ihrer weiten Reise aus Olympia in Griechenland zum diesjährigen Austragungsort Paris tragen.

Zu diesem Anlass erschien das Ehepaar im weißen Partnerlook bestehend aus Trainingshose, Shirt und Sportschuhen, wie Bilder auf Instagram zeigen. Ihre Kinder trugen ein ähnliches Outfit in Schwarz.