Stars Gabrielle Union geht ihren Geburtstag entspannt an

Bang Showbiz | 20.10.2025, 09:00 Uhr

Gabrielle Union schenkt sich selbst „Gnade“ vor ihrem 53. Geburtstag.

Die Schauspielerin feiert ihren Geburtstag am 29. Oktober und sagt, dass sie versucht, sich auf die positiven Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren, bevor sie ein weiteres Jahr älter wird.

Sie sagte gegenüber ‚People‘: „Ich bin stolz auf mich selbst und schenke meinem jüngeren Ich endlich Gnade dafür, dass ich nicht perfekt bin und immer noch offen für Neues bin. Und meine Großmutter wurde 110 Jahre alt, also habe ich noch gut 60 Jahre Zeit, um weiterhin stolz auf mich zu sein.“ Union wird um ihren Geburtstag herum einen Film in Italien drehen, daher hofft sie, dass ihr Ehemann, der 43-jährige ehemalige NBA-Star Dwayne Wade, einen romantischen Ausflug für sie beide plant. „Hoffentlich nimmt mich mein Mann mit in die Stadt. Es wäre einfach traumhaft, in einer so romantischen, schönen und unterhaltsamen Stadt mit ein paar Cocktails zu feiern“, so die Darstellerin weiter.

Union hat zuvor verraten, dass es ihr schwerfällt, ihre Karriere in Hollywood mit ihren Aufgaben als Mutter unter einen Hut zu bringen. Die Schauspielerin, die mit Wade die sechsjährige Kaavia hat und außerdem Stiefmutter von Zaire (23), Dahveon (21), Zaya (17) und Xavier (11) ist, sagte gegenüber dem Magazin ‚Marie Claire‘: „Ich hatte viel mehr Konflikte wegen meiner mangelnden Balance mit Zaire und Dahveon, weil ihre Bedürfnisse einfach anders waren und sie mich physisch anwesend brauchten. Aber es gibt keine Balance. Ich kann nicht 12 bis 16 Stunden am Tag in Atlanta arbeiten und glauben, dass ich eine Balance finden kann, wenn ich am Wochenende hinfliege.“