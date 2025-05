Film Gil Junger plant Fortsetzung der Trilogie ’10 Dinge, die ich an Dir hasse‘ Eine Nachfolge-Trilogie zu ’10 Things I Hate About You‘ ist in Arbeit. Regisseur Gil Junger – der die ursprüngliche romantische Teenie-Komödie von 1999 inszenierte – schreibt gemeinsam mit Naya Elle James ein Drehbuch mit dem Titel ’10 Things I Hate About Dating‘. Der Film wäre der erste von drei Filmen, die anderen tragen die Titel […]