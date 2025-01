Drei Geiseln sind frei Gal Gadot, Gwyneth Paltrow & Co.: Stars feiern Israel-Hamas-Waffenruhe

Gwyneth Paltrow (l.) und ihre Kollegin Gal Gadot freuen sich über die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. (dr/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 15:13 Uhr

Der Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas führte zur Freilassung erster Geiseln. Hollywoodstars wie Gal Gadot und Gwyneth Paltrow reagierten mit bewegenden Worten auf die lang ersehnte Entwicklung.

Die ersten Geiseln sind frei – und auch Hollywood atmet auf. Am Sonntag wurden Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher aus der Gefangenschaft der Hamas entlassen. Die israelischen Streitkräfte bestätigten ihre Ankunft in Israel, nachdem zuvor eine Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien in Kraft getreten war.

"Doron, Romi und Emily sind zu Hause. Drei Familien wurden wiedervereint", schrieb daraufhin Schauspielerin Gal Gadot (39) in einer ihrer Instagram-Storys. Die gebürtige Israelin machte darin aber auch deutlich: "Wir halten weiter an der Hoffnung fest für die 94 Geiseln, die noch dort sind."

Auch der Serienstar Mayim Bialik (49) schloss sich den Feierlichkeiten an. Auf Instagram betonte die "Big Bang Theory"-Darstellerin mit einem entsprechenden Hashtag: "Bringt alle nach Hause." Schauspielkollegin Patricia Heaton (66) teilte ihre Freude über die Rückkehr der drei weiblichen Geiseln in einem Video-Post auf Instagram: "Zu Hause. Wir warten auf die anderen Liebsten."

Hoffnung auf weitere Freilassungen

Superstar Gwyneth Paltrow (52) äußerte sich ebenfalls hoffnungsvoll und schrieb in ihren Insta-Storys: "Lasst die Heilung beginnen." Sharon Osbourne (72) teilte ebenso einen Nachrichtenbeitrag über das emotionale Wiedersehen der Familien via Instagram.

Die historische Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass in mehreren Phasen israelische Geiseln freigelassen werden, während im Gegenzug palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen werden sollen.

Prominente Unterstützer beider Seiten

Der Konflikt hatte auch die Filmwelt erschüttert und zu kontroversen Debatten bei Filmfestivals geführt. Während Stars wie Joaquin Phoenix (50), Cate Blanchett (55) und Susan Sarandon (78) die Rolle und Kriegsführung Israels teils heftig kritisierten, stellten sich andere Prominente wie Debra Messing (56), David Mamet (77) und Gene Simmons (75) klar auf die Seite Israels.

Das Abkommen ermöglicht nun auch die Rückkehr von durch den Gaza-Konflikt vertriebenen Palästinensern. Zudem sollen dringend benötigte humanitäre Hilfe und medizinische Versorgung in das vom 15-monatigen Krieg gezeichnete Gebiet gelangen können. Die Waffenruhe soll den seit Oktober 2023 andauernden Krieg zwischen Israel und der Hamas beenden, der durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel ausgelöst wurde.