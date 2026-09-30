Film ‚Game of Thrones‘-Prequel-Film ‚Aegon’s Conquest‘ bekommt Starttermin

Game of Thrones - Season 7 - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 18:00 Uhr

Warner Bros. hat bekannt gegeben, wann der 'Game of Thrones'-Prequel-Film in die Kinos kommen wird.

‚Game of Thrones‚-Fans müssen sich bis 2029 gedulden, bevor sie den Prequel-Film ‚Aegon’s Conquest‘ sehen können.

Der erste Kinofilm in der Geschichte der Serie soll am 6. Juni 2029 erscheinen, wie Warner Bros. angekündigt hat. Details zur Handlung wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Der Film soll voraussichtlich von der Eroberung Westeros‘ durch König Aegon I. Targaryen erzählen. Owen Harris, der mehrere Episoden des ‚Game of Thrones‘-Prequels ‚A Knight of the Seven Kingdoms‘ inszeniert hat, wird bei dem Kinofilm Regie führen.

Beau Willimon (‚House of Cards‘) wurde als Drehbuchautor für den Film verpflichtet. In einer kürzlich erschienenen Titelgeschichte des ‚Hollywood Reporter‘ mit ‚Game of Thrones‘-Autor George R. R. Martin wurde angedeutet, dass es sich bei dem Film um einen „Dune-großen Kinofilm“ über die Eroberung Westeros‘ durch Aegon I. handeln wird. Diese vereinte sechs der sieben Königreiche rund 300 Jahre vor den Ereignissen der ersten ‚Game of Thrones‘-Folge.

HBO entwickelt außerdem eine TV-Serie, die auf genau derselben Geschichte basiert. Seit dem Ende von ‚Game of Thrones‘ auf dem Bildschirm im Jahr 2019 sind bereits mehrere Spin-off-Projekte entstanden. ‚A Knight of the Seven Kingdoms‘ feierte Anfang dieses Jahres Premiere, während die dritte Staffel von ‚House of the Dragon‘ im Juni ausgestrahlt wurde.

Die achte und letzte Staffel von ‚Game of Thrones‘ wurde von den Zuschauern heftig kritisiert. Hauptdarsteller Kit Harington verriet jedoch kürzlich, dass ihn die Online-Petition für eine Neuverfilmung der Episoden wütend gemacht habe. Er empfand sie als Beleidigung für die Showrunner David Benioff und D. B. Weiss. „Ich meine, wie könnt ihr es wagen? Entschuldigung, aber genau so empfinde ich das. Ich glaube, das war eine Art von Dummheit, die nur durch soziale Medien entstehen kann“, kritisierte der Star im Gespräch mit der ‚New York Times‘.