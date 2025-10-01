Stars Gary Oldman ’sehr bewegt‘ von Ritterschlag

Gary Oldman - Avalon - 2023 - BAFTA Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wurde von Prinz William auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen.

Gary Oldman fühlte sich „sehr bewegt“, als er seine Ritterwürde von Prinz William verliehen bekam.

Der britische Schauspieler wurde am Dienstag (30. September) auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen und gab zu, dass es für ihn ein sehr emotionales Erlebnis war. In einem Video, das auf dem Instagram-Account von William und Prinzessin Kate gepostet wurde, verriet der Oscar-Preisträger: „Als es Zeit war, hinzugehen, fiel es mir schwer, meine Stimme zu finden, wirklich. Ich war davon sehr bewegt, ja. Ich habe vorhin gesagt, dass man denkt, der Oscar sei etwas Großes, und dann kommt man hierher…“

Der 67-Jährige betonte, dass Glück eine große Rolle für seinen beruflichen Erfolg gespielt habe. „Ich habe das Glück, tun zu können, was ich tue. Ich persönlich halte es für den besten Job der Welt. Ich hatte teuflisches Glück. Ich habe etwa zehn Jahre Theater gemacht, dann ein paar Fernsehfilme, und schließlich wurde ich von den Filmen ‚entführt'“, schilderte er. Im Prinzip sei alles „Zufall“ gewesen. „Nichts davon war geplant oder inszeniert. Die Anerkennung der Arbeit ist ein Bonus und das Letzte, woran man denkt.“

Prinz William enthüllte während ihres Gesprächs auf Schloss Windsor, ein Fan von Oldmans Arbeit zu sein. „Er erwähnte ‚Das fünfte Element‘ und ‚Die dunkelste Stunde‘. Er sagte, er sei sehr froh, dass ich heute hier sei und dass er die Gelegenheit habe, mir [die Auszeichnung] zu überreichen“, erzählte der Filmstar gegenüber ITV. „Er ist ein Fan, ja.“