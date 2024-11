Jack-Russell-Terrier Beth „Geliebter Begleiter“: Königin Camilla trauert um ihren Hund

Königin Camilla 2020 mit ihrer Hündin Beth. (eyn/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 17:09 Uhr

Königin Camilla muss den Verlust ihrer Hündin verkraften. Das gab das britische Königshaus auf seinem Instagram-Account bekannt. Camilla adoptierte ihre "geliebte" Beth 2011 aus einem Rettungszentrum.

Das britische Königshaus hat traurige Nachrichten: Königin Camillas (77) Hündin Beth ist gestorben. Das gaben die Royals am 18. November auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt. Dort posteten sie mehrere Bilder, auf denen die Königin und ihr Ehemann König Charles III. (76) beim Gassigehen oder Kuscheln mit dem Jack-Russell-Terrier zu sehen sind. "Ein trauriger Abschied von Beth, der geliebten Begleiterin von Queen Camilla", ist dazu zu lesen.

Camilla adoptierte die Hündin 2011 aus dem Rettungszentrum "Battersea Cats and Dogs Home" in London, dessen Schirmherrin sie ist. Zu dem Zeitpunkt war Beth gerade einmal zwölf Wochen alt. Laut der britischen Zeitung "Hello!" war sie zuvor angebunden an einen Zaun gefunden und von der Organisation aufgenommen worden. Als Todesursache nennt das Magazin einen unheilbaren Tumor, aufgrund dessen die Hündin am Wochenende eingeschläfert werden musste.

Camilla hatte "so viel Freude" mit ihrem Hund

Weiter heißt es in dem Instagram-Beitrag, Beth habe ihrem Frauchen stets "so viel Freude" bereitet. "Sei es beim Gassigehen, beim Helfen bei offiziellen Aufgaben oder zusammengerollt vor dem Kamin." Ein Video dieser Erinnerungen fügte der Palast gleich an. Darauf ist zu sehen, wie Beth auf dem Arm der Königin bei einem Besuch in Battersea mit ihren Zähnen ein Tuch greift und so eine Gedenktafel enthüllt.

Video News

Camilla und ihre Hunde sind unzertrennlich

Camilla hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit ihren Hunden gezeigt. Wenige Monate nach der Adoption von Beth nahm sie auch noch einen weiteren Jack-Russell-Terrier namens Bluebell aus der Organisation auf. Zusammen mit ihren Vierbeinern posierte das Königspaar beispielsweise auf dem offiziellen Foto zu ihrem 15. Hochzeitstag. Ihre Verbundenheit zu ihren Tieren zeigte die Königin auch, als sie sich das Kleid für ihre Krönung am Saum mit zwei Jack-Russell-Terriern besticken ließ.

In dem Vorwort zu dem Bildband "Top Dogs: A British Love Affair", das erst im vergangenen Jahr erschien, brachte Camilla ihre Liebe zu ihren Hunden noch einmal schriftlich zum Ausdruck. "Sie sind beide bunte Charaktere – und ich kann mir mein Leben, mein Zuhause oder meine Sofas ohne sie nicht mehr vorstellen", schrieb sie darin.