Stars Gene Hackman: Sein Lieblingsrestaurant dient als Gedenkstätte für den verstorbenen Star

Bang Showbiz | 03.03.2025, 11:00 Uhr

Die Fans von Gene Hackman haben sein Lieblingsrestaurant in Santa Fe in New Mexico in eine Gedenkstätte für den verstorbenen Schauspieler umgewandelt.

Der 95-jährige Schauspieler, der im Februar zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa (65) verstarb, war Stammgast im Restaurant Jinja Bar and Bistro, wo seine Anhänger jetzt Blumen und Briefe zu seinem Gedenken niederlegten.

Gene, der für seine Rollen in ‚Brennpunkt Brooklyn‘ und ‚Erbarmungslos‘ bekannt war, wurde am 26. Februar tot in seinem Haus in Santa Fe aufgefunden. Die Behörden gehen wegen der letzten aufgezeichneten Aktivität seines Herzschrittmachers davon aus, dass er am 17. Februar gestorben sei. Die Frau des verstorbenen Stars wurde in einem separaten Raum neben einem Heizstrahler und einem offenen Fläschchen verschreibungspflichtiger Medikamente entdeckt, darunter Medikamente gegen Schilddrüsenprobleme, Tylenol und Blutdrucktabletten. Doug Lanham, der Besitzer von Jinja Bar and Bistro und der ehemalige Geschäftspartner von Gene, erzählte in einem Gespräch mit ‚TMZ‘: „Er war ein lieber Freund und kam manchmal vorbei, um etwas zu essen oder die Rechnungen der Gäste zu bezahlen.“