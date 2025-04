Stars Gene Hackmans letzte Autopsie enthüllt offizielle Todesursache

Gene Hackman at the Golden Globe Awards 2003 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 11:00 Uhr

Die offizielle Todesursache von Gene Hackman wurde bekannt gegeben.

Der legendäre Hollywood-Schauspieler wurde am 26. Februar im Alter von 95 Jahren zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa (65) tot in seinem Haus in Santa Fe aufgefunden. Eine Autopsie hat mehrere gesundheitliche Faktoren ergeben, die zu seinem Tod beigetragen haben.

In offiziellen Dokumenten heißt es: „Die Autopsie ergab eine schwere atherosklerotische und hypertensive Herz-Kreislauf-Erkrankung, mit dem Einsetzen von Koronararterien-Stents und einem Bypass-Transplantat sowie einem früheren Aortenklappenersatz.“ In der Erklärung heißt es weiter: „Es gab entfernte Myokardinfektionen, die die linksventrikuläre freie Wand und das Septum betrafen und signifikant groß waren. Die Untersuchung des Gehirns zeigte mikroskopische Befunde für ein fortgeschrittenes Stadium der Alzheimer-Krankheit.“

Die Autopsie ergab auch, dass Hackman vor seinem Tod über einen beträchtlichen Zeitraum nichts gegessen hatte. Der offizielle Bericht der Beamten von New Mexico stellte fest, dass der ‚The French Connection‘-Star Spuren von Aceton in seinem Körper hatte. Die toxikologischen Tests zeigten, dass der Acetonspiegel in seinem Körper bei 5,3 mg/dl lag, was mit längerem Fasten übereinstimmt. In dem Bericht heißt es, dass Aceton ein „Produkt der diabetischen und nüchterninduzierten Ketoazidose sowie ein Metabolit nach der Einnahme von Isopropanol“ sein kann. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Hackman eine „Vorgeschichte von kongestiver Herzinsuffizienz“ hatte und 2019 ein „biventrikulärer Herzschrittmacher“ eingesetzt worden war.

Zuvor war man zu dem Schluss gekommen, dass Betsy einige Zeit vor ihrem Mann an dem Hantavirus-Lungensyndrom gestorben war, einer seltenen Krankheit, die durch Nagetierkot und Urin übertragen wird. Es wird vermutet, dass der Zustand des Hauses des Paares in New Mexico Betsys Tod verursacht haben könnte, da das Gesundheitsministerium von New Mexico es bei einer Inspektion der Villa in einem schockierenden Zustand voller Nagetiere und Unordnung vorfand.