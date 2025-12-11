Musik Gene Simmons entschuldigt sich für Aussagen über Tod von KISS-Gitarrist Ace Frehley

Gene Simmons - Maleficent Mistress of Evil premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 09:00 Uhr

Der KISS-Rocker bereut seine Aussagen über den im Oktober verstorbenen Ace Frehley.

Gene Simmons hat sich dafür entschuldigt, behauptet zu haben, dass der frühere KISS-Gitarrist Ace Frehley aufgrund „schlechter Entscheidungen“ gestorben sei.

Der Musiker starb im Oktober im Alter von 74 Jahren an einer Gehirnblutung, nachdem er in seinem Zuhause in New Jersey die Treppe hinuntergestürzt war. Gene hatte jedoch in einem Interview angedeutet, dass möglicherweise andere Faktoren zu seinem Tod beigetragen hätten. Daraufhin wurde ihm fehlende Sensibilität vorgeworfen – nun zeigt der Rocker Reue.

Auf X schrieb er: „Im Rückblick war es falsch, die Worte zu benutzen, die ich benutzt habe. Ich entschuldige mich demütig. Bei Gott, ich wollte Ace oder sein Vermächtnis nicht verletzen, aber nachdem ich meine Worte erneut gelesen habe, sehe ich, wie sehr sie alle verletzt haben.“ Der 76-Jährige betonte erneut: „Es tut mir leid. Ich habe Ace immer geliebt. Immer.“

Ace war Gründungsmitglied von KISS und spielte bis zu seinem Ausstieg im Jahr 2002 in der ‚Crazy Crazy Nights‘-Band. Gegenüber der Zeitung ‚New York Post‘ hatte Gene behauptet: „Er lehnte [Ratschläge] von Menschen ab, die sich um ihn kümmerten – mich eingeschlossen –, um seinen Lebensstil zu ändern.“ Ace sei immer wieder „schlechten Entscheidungen“ verfallen. „Ein Sturz die Treppe hinunter – ich bin kein Arzt – bringt dich nicht um. Es könnte andere Probleme gegeben haben und es bricht mir das Herz“, sagte der Musiker. Außerdem erklärte er: „Man erntet leider, was man sät.“