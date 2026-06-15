Stars Rod Stewart fliegt wenige Stunden nach Konzertabsage zu WM-Spiel

Rod Stewart - JUNE 2025 - Glastonbury Festival - Legends Slot BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 14:00 Uhr

Der britische Sänger cancelte ein Konzert in Kalifornien, flog kurz darauf jedoch zu einem Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft.

Rod Stewart hat für Kritik gesorgt, nachdem er nur wenige Stunden nach der kurzfristigen Absage eines Konzerts bei einem WM-Spiel gesehen wurde.

Der 81-jährige Rocker hätte am Freitag (12. Juni) im North Island Credit Union Amphitheatre in Chula Vista, Kalifornien, auftreten sollen. Stattdessen veröffentlichte er eine Mitteilung, in der er erklärte, dass er aufgrund einer Kehlkopfentzündung nicht auftreten könne. Bei dieser Erkrankung sind Kehlkopf und Stimmbänder gereizt oder geschwollen. Auf Instagram hieß es: „Er ist zum Veranstaltungsort gereist und hat jede Anstrengung unternommen aufzutreten. Aber auf ärztlichen Rat hin und nach der Diagnose einer akuten Infektion der oberen Atemwege, die zu einer Laryngitis geführt hat, ist er heute Abend nicht in der Lage aufzutreten.“

In einer weiteren Story veröffentlichte Rod ein Foto von sich auf der leeren Bühne und entschuldigte sich bei seinen enttäuschten Fans für die Absage. Der ‚Maggie May‘-Interpret schrieb: „Nach der Behandlung geht es mir viel besser, aber meiner Stimme nicht. Ich bin sehr enttäuscht und entschuldige mich aufrichtig für alle Unannehmlichkeiten für meine Fans.“

Kurz darauf veröffentlichte Stewart jedoch ein Video, in dem er zusammen mit seinen Söhnen Liam (31) und Alistair (20) in einem Privatjet nach Boston fliegt, um Schottland beim WM-Spiel gegen Haiti zu sehen. In dem Clip berichtete er: „Es ist 28 Jahre her, also habe ich diesen Jungs davon erzählt, aber sie waren noch nie dort. Ich war bei sieben Weltmeisterschaften.“

In den Kommentaren reagierten viele Nutzer mit Kritik an Stewarts Verhalten, da er die Reise trotz seiner angeblichen Erkrankung antrat. Eine Person schrieb: „Das wirkt ziemlich unglaubwürdig, besonders nach deiner Absage gestern. Zu krank, um aufzutreten, aber fit genug, um durchs Land zu fliegen, um Fußball zu sehen?“ Ein weiterer Nutzer ergänzte: „Also lässt du all die Leute in San Diego im Stich, die dich im Konzert sehen wollten, aber kannst zur WM fliegen? Ich bin ein großer Fan, aber das finde ich nicht in Ordnung.“

Ein dritter Fan kommentierte: „Ich verstehe, dass Shows manchmal abgesagt werden müssen, und wenn es einen echten Grund gab, hätten die meisten Fans das akzeptiert.“ Es sei jedoch schwer zu akzeptieren, dass Stewart Tausende Fans nach Hause geschickt habe und weniger als 24 Stunden später zu einem WM-Spiel geflogen sei.