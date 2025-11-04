Stars George Clooney: Deshalb hatte er noch nie Streit mit Ehefrau Amal

Bang Showbiz | 04.11.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler verrät, dass er zuhause ein großer Fan von Harmonie ist.

George Clooney hat sich „noch nie“ mit seiner Frau Amal gestritten – weil ihm „Kleinigkeiten einfach egal sind“.

Der Hollywood-Star ist seit 2013 mit der Anwältin zusammen. Mittlerweile sind sie seit elf Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch George betont, dass sie noch nie einen richtigen „Streit“ gehabt hätten – einfach, weil er inzwischen an einem Punkt im Leben sei, an dem er nicht mehr das Bedürfnis habe, „recht zu haben“.

Im Interview mit ‚CBS News‘ erklärte der 64-Jährige: „Wenn man jünger ist, will man bei allem recht haben, weißt du? ‚Streich die Wand nicht in dieser Farbe.‘ Und Amal und ich – alle rollen mit den Augen, wenn ich das sage – aber wir hatten noch nie einen Streit. Noch nie eine Auseinandersetzung. Und das liegt zum Teil daran, dass ich jetzt an einem Punkt im Leben bin, an dem es mir egal ist, wenn sie die Wand rot streichen will.“

Der Schauspieler fügte hinzu: „Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man sich fragt: ‚Warum sollte das überhaupt ein Thema oder Streitpunkt sein?‘ Wir haben eine wirklich wunderbare Beziehung, weil wir uns gegenseitig so sehr unterstützen, dass ich einfach denke: Es ist mir egal.“

Früher hätte er sich anders in einer Beziehung verhalten, räumte George ein: „[Als ich jünger war] hätte ich sicher Dinge gefunden, um mich aufzuspielen oder zu beweisen – aber heute denke ich mir: ‚Es ist egal, interessiert mich nicht.'“

Der ehemalige ‚Emergency Room‘-Star verriet kürzlich, dass das Paar seit der Geburt seiner Zwillinge Alexander und Ella (beide 8) gefährliche Orte meidet. „Man muss vorsichtig sein, oder? Man kann nicht mehr einfach so losziehen wie früher. Amal und ich mussten beide unsere Ziele anpassen, was die Orte betrifft, die wir besuchen“, erzählte er gegenüber ‚People‘.