Film Callum Turner: Herausforderndes Rudertraining für die ‚The Boys in the Boat‘-Dreharbeiten Callum Turner sprach darüber, dass die Besetzung von ‚The Boys in the Boat‘ von Anfang an „schrecklich“ im Rudern gewesen sei. Der 33-jährige Schauspieler stellt die Rolle des legendären Ruderers Joe Rantz in dem Film dar, der von der wahren Geschichte des Ruderteams der University of Washington handelt, das bei den Olympischen Spielen 1936 in […]