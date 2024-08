Stars George Clooney ist sauer auf Quentin Tarantino

14.08.2024

Der Hollywood-Star nimmt dem Regisseur eine pikante Aussge übel.

George Clooney ist „verärgert“ über Quentin Tarantino.

Der Schauspieler und Regisseur ist immer noch einer der größten Stars Hollywoods und hat eine Reihe von Filmen gedreht, die von Kritikern gelobt wurden. Jetzt knöpft er sich Quentin Tarantino vor, der kürzlich wenig schmeichelhafte Worte über ihn fallen ließ.

Clooney, der 1996 an der Seite von Quentin in Robert Rodriguez‘ Vampir-Horror-Komödie ‚From Dusk Till Dawn‘ spielte, sagte dem Magazin ‚GQ‘: „Quentin hat vor kurzem Sch***e über mich erzählt, deshalb bin ich ein bisschen verärgert über ihn. Er gab ein Interview, in dem er Filmstars nannte, und er sprach über [Brad Pitt ] und jemand anderen, und dann sagte dieser Typ: ‚Nun, was ist mit George?‘ Er sagte: ‚Er ist kein Filmstar‘. Und dann sagte er wörtlich: ‚Nennen Sie mir einen Film seit der Jahrtausendwende‘. Und ich sagte: ‚Seit der Jahrtausendwende? Das ist meine ganze verdammte Karriere.'“

Der 63-Jährige hat im Laufe seiner Karriere zwei Oscars gewonnen. Nun nimmt er eine Broadway-Karriere ins Visier. „Ich habe ein Broadway-Stück geschrieben, ‚Good Night, and Good Luck‘. Ich werde am Broadway auftreten. Das werden sechs Monate meines Lebens in New York sein“, kündigt er an.

Clooney wolle sich aber auch weiter Zeit für seine Kinder nehmen, die er mit seiner Frau Amal hat. „Ich genieße es wirklich, sie zur Schule zu fahren, und meine Frau und ich haben eine wirklich wunderbare Zeit. Ich möchte das alles nicht verlieren“, betont er. „Aber es ist eine Gelegenheit, etwas zu tun, was ich noch nie zuvor getan habe. Ich war noch nie am Broadway.“