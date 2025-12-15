Stars George Clooney verzichtet auf das ‚Küssen von Frauen‘ auf der Leinwand

George Clooney - October 2025 - Avalon - AFI Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 11:00 Uhr

George Clooney verzichtet auf das 'Küssen von Frauen' auf der Leinwand.

George Clooney hat wegen seines fortschreitenden Alters damit aufgehört, auf der Leinwand ‚Frauen zu küssen‘.

Der 64-jährige Hollywood-Herzensbrecher – Vater der achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander mit seiner Ehefrau Amal – gab zu, dass er sich nicht mehr als Leinwand-Lover sieht. Er hofft deshalb, seine Karriere werde sich ähnlich entwickeln wie die des Filmidols Paul Newman. Gegenüber Richard Eden von der ‚Daily Mail‘ sagte Clooney: „Ich versuche, den Weg zu gehen, den Paul Newman gegangen ist: ‚Okay, ich küsse keine Frauen mehr.'“ Clooney fügte hinzu: „Als ich 60 wurde, hatte ich ein Gespräch mit meiner Frau. Ich sagte: ‚Schau, ich kann immer noch Basketball mit den Jungs spielen. Ich spiele mit 25-jährigen Typen.‘ Ich kann immer noch mithalten, ich bin fit. Aber in 25 Jahren bin ich 85. Es ist egal, wie viele Müsliriegel man isst – das ist eine echte Zahl.“

Der ehemalige ‚ER‘-Star hatte zuvor zugegeben, dass er entsetzt gewesen sei, nachdem ein Regisseur seine Fähigkeiten beim Küssen vor der Kamera kritisiert hatte. Gegenüber der ‚New York Times‘ sagte er: „Ich erinnere mich, dass ich früh in meiner Karriere eine Kussszene mit einem Mädchen drehen musste und der Regisseur sagte: ‚Nicht so.‘ Und ich dachte: ‚Alter, das ist mein Move! So mache ich das im echten Leben.'“

Anfang dieses Jahres erklärte Clooney, dass er es nicht mehr „eilig hat, erfolgreich zu sein“, da er seine Karriere „in vielerlei Hinsicht bereits gehabt“ habe. Heute stelle er seine Familie über eigene Interessen und Ambitionen im Filmgeschäft. Dem Sender ‚Extra‘ sagte er: „Ich bin nicht mehr in diesem großen Erfolgsrausch. Ich hatte meine Karriere in vielerlei Hinsicht, und die Dinge sind irgendwie ruhiger geworden. So kann ich viel zu Hause bei meinen Kindern sein, und das macht Spaß. Ich bin noch jung genug, um mit ihnen herumzurennen. Das wird schnell weniger, aber im Moment geht es noch.“