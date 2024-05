Für Ausgabe 2025 Gerüchte um neue „Supertalent“-Jury: Tony Bauer soll dabei sein

Comedian Tony Bauer war gerade bei "Let's Dance" zu sehen. (hub/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 07:06 Uhr

Angeblich gibt es einen neuen Star im "Supertalent"-Team. Laut "Bild" könnte Comedian Tony Bauer in die Jury kommen.

RTL hat angeblich einen neuen Star für das Team der Show "Das Supertalent" gefunden. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll die nächste Jury aus Dieter Bohlen (70), Ekaterina Leonova (37), Bruce Darnell (66) und Newcomer Tony Bauer (28) bestehen. Der Comedian soll dem Bericht zufolge Model Anna Ermakova (24) ersetzen, die dieses Jahr mit Bohlen, Leonova und Darnell die Performances in der Sendung bewertete. Wie das Blatt weiter schreibt, seien die Aufzeichnungen für die nächste Staffel der Talentshow im November geplant, die Ausstrahlungen erfolgen dann Anfang des nächsten Jahres.

Video News

Die diesjährige Jury kürte Mitte Februar den erst 17 Jahre alten Alexander Doghmani zum "Supertalent 2024". Die 16. Staffel der Show feierte Ende Januar Premiere. Die deutsche Ausgabe der Castingshow-Sendung "Got Talent" läuft seit 2007 bei RTL. 2022 und 2023 hatte der Sender die Talentsuche allerdings pausiert.

Neuer "Let's Dance"-Star für das "Supertalent"?

Würde Tony Bauer tatsächlich in der neuen Jury Platz nehmen, wäre er der nächste "Let's Dance"-Star beim "Supertalent". Der 28-Jährige nahm an der aktuellen Staffel teil, musste Anfang Mai aber überraschend aufgeben. "Leider muss Tony Bauer aus gesundheitlichen Gründen bei 'Let's Dance' aussteigen", berichtete RTL damals auf dem Instagram-Kanal der Sendung. "Tony wird ab sofort nicht mehr mit Tanzpartnerin Anastasia Stan am Wettbewerb um den Titel 'Dancing Star 2024' teilnehmen".

In einem kurzen Video, das ebenso auf dem Kanal geteilt wurde, erzählte der Komiker, wie es dazu gekommen ist. Leider müsse er sein "Abenteuer hier bei 'Let's Dance' frühzeitig beenden", bestätigte Bauer. Die Energie, die er für das Training brauche, könne er nicht mehr abdecken. Bauer leidet am Kurzdarmsyndrom. Schon in der Kindheit wurde sein Dünndarm entfernt, daher wird er über ein Implantat in der Brust mit Astronautennahrung ernährt.