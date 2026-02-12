Stars Gil Ofarims Dschungel-Sieg polarisiert

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 14:00 Uhr

Gil Ofarims Dschungel-Sieg polarisiert.

Der überraschende Triumph von Gil Ofarim bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ sorgt weiter für Diskussionen.

Zwar kürten die Zuschauer den Sänger zum diesjährigen Dschungelkönig, doch sein Umgang mit alten Kontroversen überschattet seinen Sieg und spaltet die öffentliche Meinung. Im Fokus steht vor allem Ofarims Rückblick auf den sogenannten Davidstern-Skandal von 2021. Damals hatte er einem Hotelmitarbeiter antisemitische Beleidigungen vorgeworfen – eine Darstellung, die sich später als falsch herausstellte. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens nahm er seine Aussagen zurück und entschuldigte sich.

Während seiner Zeit im Dschungelcamp äußerte Ofarim sich zunächst wenig zu diesem Thema. Sein späteres Statement über mögliche Ungereimtheiten im damaligen Gerichtsprozess wurde von Kritikern als erneutes Anzweifeln der Fakten gewertet und sorgte für Irritationen. Der Musiker selbst räumte anschließend ein, dass er es bedauere, überhaupt etwas dazu gesagt zu haben. „Ich habe mich im Nachhinein darüber geärgert“, sagte er der ‚Deutschen Presse-Agentur‘.

In der Sendung ‚Punkt 12‘ entschuldigte sich Ofarim nun erstmals öffentlich und ausdrücklich bei dem betroffenen Hotelmitarbeiter. „Ich kann mich nur wiederholen. Alles, was da passierte, und im Nachgang alles: Es tut mir leid“, sagte er laut Medienberichten in Richtung der fraglichen Person und betonte, diese Entschuldigung sei bereits früher persönlich und im Gericht ausgesprochen worden. Der Leipziger Hotelangestellte ist derweil wenig begeistert von Ofarims Sieg im Dschungel. „Mir geht es nicht gut damit, wie er sich jetzt inszenieren konnte“, sagte er gegenüber der ‚Zeit‘. „Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich.“