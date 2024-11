Stars Giovanni Zarrella: Erste Worte nach Klinik-Schock

09.11.2024

Giovanni Zarrella schockierte am Donnerstag (7. November) seine Fans, als er plötzlich ins Krankenhaus musste.

Wegen starker Schmerzen musste er die Proben zur „Die Giovanni Zarrella Show“ abbrechen. In der Klinik wurde dann festgestellt, dass der Star an Nierensteinen litt, wegen denen er behandelt werden musste, wie die ‚Bild‘-Zeitung berichtete. Jetzt meldete er sich im Netz zurück.

Giovanni teilte bereits gestern Clips von seinem Song und neuen Album ‚Universo‘, das am 25. April erscheinen wird. Zwischendrin fanden Fans aber auch ein beruhigendes Selfie, zu dem der Sänger schrieb: „Vor allem die letzten 24 Stunden haben viel Kraft gekostet. Mental. Emotional. Körperlich.“ Der Sänger musst solche Phasen in seinem Leben aber zum Glück nie allein durchstehe, denn er fügt hinzu: „Ich habe einfach die besten Menschen um mich. Danke an alle.“

Dazu zählt Giovanni Zarrella unter anderem auch seinen Bruder Stefano, der wohl nicht stolzer auf seinen großen Bruder sein könnte. In einer weiteren Story posteten beide Brüder ein gemeinsames Foto, in dem die Worte „Mein Bruder“ mit einem roten Herzen standen. In der Story lief im Hintergrund ebenfalls Giovannis neuer Song ‚Universo‘. Um für seine Show am Samstag (9. November) fit zu sei, ruhte er sich deswegen nach dem Klinikaufenthalt weiter aus. „Morgen ist ein neuer Tag“, fügte er hinzu.