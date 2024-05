Christina Stürmer, Samu Haber und Co. „Die Giovanni Zarrella Show“: Auf diese Stars darf man sich freuen Giovanni Zarrella lädt wieder die Stars aus der Schlager- und Popmusik in seine Show ein. Am 4. Mai zeigt das ZDF die Musikshow mit Samu Haber, Peter Schilling, Christina Stürmer und vielen weiteren Acts ab 20:15 Uhr drei Stunden live.