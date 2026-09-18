Stars ‚Girls‘-Star Lena Dunham kann ihr Mutterglück kaum fassen

Lena Dunham - AVALON - LA - Oct 2022 - Academy Museum of Motion Pictures Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 10:00 Uhr

'Girls'-Star Lena Dunham kann ihr Mutterglück kaum fassen.

Lena Dunham genießt ihr neues Leben als Mutter und kann offenbar selbst noch kaum glauben, dass dieser Wunsch tatsächlich Wirklichkeit geworden ist.

Die 40-jährige Schauspielerin, Autorin und ‚Girls‘-Schöpferin und ihr Ehemann, Musiker Luis Felber (40), sind Eltern eines Mädchens geworden. Die Tochter wurde mithilfe einer Leihmutter ausgetragen. Das Paar machte die Geburt am Mittwoch (16. September 2026) in einem persönlichen Beitrag für das Magazin ‚Vogue‘ öffentlich. Nur einen Tag später berichtete ein Bekannter gegenüber ‚People‘, Dunham könne ihr Glück noch immer nicht ganz begreifen. Nach einer Hysterektomie im Jahr 2017, zu der sie sich aufgrund der starken Beschwerden durch Endometriose entschieden hatte, schien eine eigene Schwangerschaft für sie ausgeschlossen. „Für sie fühlt sich das alles noch immer unwirklich an“, erklärte der Insider. Jeden Tag gebe es Momente, in denen Dunham ihre Tochter anschaue und kaum fassen könne, dass sie tatsächlich da sei. „Lena hat sich das schon so lange gewünscht und ist einfach unendlich dankbar.“

Dunham und Felber würden derzeit die gemeinsame Zeit mit ihrem Baby zu Hause genießen. Ihr Umfeld freue sich sehr für die frischgebackene Mutter und überschütte sie mit Glückwünschen, Liebe und Geschenken. „Lena ist so glücklich. Sie fühlt sich unglaublich unterstützt“, so der Bekannte.

Auch Dunham selbst fand in ihrem ‚Vogue‘-Beitrag emotionale Worte für ihre Tochter, deren Name bislang nicht bekannt gegeben wurde. Neben einem Foto, das sie gemeinsam mit Felber und dem Neugeborenen zeigt, schrieb sie direkt an ihr Kind: „Hallo … ich bin deine Mama. Du siehst überhaupt nicht so aus, wie ich dich mir vorgestellt habe – und gleichzeitig genau richtig. Wir haben so lange auf dich gewartet, weißt du das? Es war so schön, dass du gekommen bist.“ Die Geburt ließ offenbar länger auf sich warten. Dunham schrieb, ihre Tochter sei 13 Tage nach dem errechneten Termin zur Welt gekommen, während einer Sonnenfinsternis und eines Meteorschauers. Sie habe im Krankenhaus gelegen und auf den ersten Blick auf jenes Kind gewartet, nach dem sie sich so lange gesehnt habe.

Dabei überraschte sie eine Erkenntnis: Gefühle von Eifersucht gegenüber der Leihmutter, mit denen sie gerechnet hatte, blieben aus. Stattdessen empfand Dunham eine andere Form von Neid: auf ihre Tochter, die von einer Frau getragen werden durfte, die für sie große Sicherheit ausstrahlte. Sie habe sofort den Eindruck gehabt, dass diese Frau sogar wisse, „wie man bei Schnee einen SUV fährt“.

Dunham hatte sich 2017 im Alter von 31 Jahren einer Hysterektomie unterzogen. Im Gespräch mit ‚The Times‘ im Juli 2025 beschrieb sie den Eingriff rückblickend als schmerzhaft und zugleich erleichternd: „Es war Trauer, aber auch Erleichterung. Ich dachte, ich würde erleben, wie meine Fruchtbarkeit und mein Zyklus nachlassen, dazu kam es nie.“ Dunham und Felber sind seit 2021 verheiratet. Bereits damals hatte sie angedeutet, dass das Paar nach anderen Möglichkeiten suche, eine Familie zu gründen. Sie seien „dabei, unsere Familie auf neue Weise zu vergrößern“, erklärte sie.