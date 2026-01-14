Stars Gisele Bündchen: ‚Mein Herz ist voller Dankbarkeit‘

Gisele Bundchen - May 2023 - The Metropolitan Museum of Art - Met Gala 2023 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 09:00 Uhr

Das Model geht das neue Jahr voller positiver Energie und Optimismus an.

Gisele Bündchen blickt voller Vorfreude auf „Liebe, Gesundheit, Frieden und neue Abenteuer“ im Jahr 2026.

Die brasilianische Schönheit – die mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente verheiratet ist – hat kürzlich wertvolle Zeit mit ihrer Familie verbracht und schaut nun optimistisch auf das Jahr 2026. Gisele hat mit ihrem Ex-Mann Tom Brady die Kinder Vivian Lake (12) und Benjamin Rein (15) sowie einen elf Monate alten Sohn mit Joaquim. In einem Instagram-Post schrieb das Model: „Während sich das neue Jahr entfaltet, ist mein Herz voller Dankbarkeit für die Momente, in denen ich mit meiner Familie neue Energie tanken konnte. Möge dieses Jahr euch Liebe, Gesundheit, Frieden und neue Abenteuer bringen.“

An ihre Follower gerichtet fügte die 45-Jährige hinzu: „Möget ihr den Mut finden, dem Ruf eures Herzens zu folgen und euch selbst tiefer kennenzulernen und zu lieben. Ich wünsche euch unendliche Segnungen und eine wunderschöne Reise, die vor euch liegt. Auf ein wirklich freudvolles und bedeutungsvolles Jahr 2026.“ Abschließend betonte Gisele: „Ich schicke euch so viel Liebe.“

Zuvor hatte die dreifache Mutter in den sozialen Medien auf ihre Erfahrungen im Jahr 2025 zurückgeblickt. Im Dezember schrieb sie auf Instagram: „Während sich 2025 dem Ende zuneigt, ist mein Herz erfüllt. Dieses Jahr brachte tiefe Lektionen und großes persönliches Wachstum. Noch einmal Mutter zu werden, hat alles verändert – meine Zeit, meine Prioritäten, mein Herz.“ Das Model sei unendlich dankbar „für diese heiligen Momente, die mich auf eine Weise verändert haben, die Worte kaum fassen können.“