Filmfest in Saudi Arabien Glamour am Roten Meer: Alessandra Ambrosio zeigt ihre Endlos-Beine

Alessandra Ambrosio genießt den Auftritt auf dem roten Teppich. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 16:09 Uhr

Alessandra Ambrosio hat beim Filmfestival in Saudi-Arabien mit einem spektakulären Beinschlitz alle Blicke auf sich gezogen. Auch weitere Hollywoodstars brachten Glitzer und Glamour nach Jeddah.

Glitzernder Glamour am Roten Meer: Unter den Gästen beim Finale des Internationalen Filmfestivals in Saudi-Arabien wimmelte es am Donnerstagabend (12. Dezember) nur so vor Superstars. Besonders aus der Menge herausstechen konnten Supermodel Alessandra Ambrosio (43), "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (59) und Schauspielerin Priyanka Chopra (42).

Alessandra Ambrosio zeigt Endlos-Beine

Wer sich noch nicht sicher war, weshalb Alessandra Ambrosio zu den erfolgreichsten Supermodels des Jahrhunderts gehört, dem sollte es spätestens mit diesen Bildern bewusst werden: Die Brasilianerin posierte auf dem roten Teppich in einer roten, bodenlangen Robe von Zuhair Murad, mit aufwendigen Glitzerapplikationen und einem spektakulären Beinschlitz, der einen Blick auf ihre durchtrainierten, langen Beine freigab. Dazu trug sie goldene Stilettos sowie dezenten Diamantschmuck. Ihre hellbraunen Haare hatte Ambrosio zu leichten Wellen frisiert, ein glamouröser Make-up-Look rundete das Styling ab.

Glitzernde Roben bei Sarah Jessica Parker und Priyanka Chopra

Sarah Jessica Parker und Priyanka Chopra waren in glitzernden Paillettenkleidern wahre Hingucker: Die "Sex and the City"-Darstellerin entschied sich für eine silber-goldene Robe im Ombre-Look und mit bodenlangem Quastenrock, Chopra zog in einem hautengen, schulterfreien silbernen Dress die Blicke auf sich. Die indische Schauspielerin kam in Begleitung von Ehemann Nick Jonas (32) zum Event, der sich für einen klassischen schwarzen Anzug mit Fliege entschied.

Auch diese Hollywoodstars waren am Roten Meer

Weitere Stargäste am offiziellen Abschlussabend des Red Sea International Film Festivals in der Altstadt von Jeddah waren unter anderem Johnny Depp (61), Andrew Garfield (41), Adrien Brody (51), Spike Lee (68) und Jason Statham (57).

Das internationale Filmfestival in Saudi-Arabien wurde 2019 ins Leben gerufen und fand aufgrund der Corona-Pandemie erstmals im November 2021 statt. Dieses Jahr ging es zum vierten Mal über die Bühne. Zu den Gewinnern der diesjährigen Ausgabe gehören Lofti Achours "Red Path" (bester Film und beste Regie) und Mahdi Fleifels "To A Land Unknown" (Silber-Award für bester Film und bester Schauspieler für Hauptdarsteller Mahmoud Bakri).