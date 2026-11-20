Stars ‚Glee‘-Schöpfer bestätigt: Neuauflage wird nach Todesfällen von Cast-Mitgliedern ‚Trauer und Verlust‘ thematisieren

Cory Monteith - 2012 - Glee - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 10:00 Uhr

'Glee'-Schöpfer Ian Brennan hat verraten, dass die geplante Neuauflage den Verlust von Cory Monteith und Co. thematisieren wird.

Das Comeback der Musical-Serie ‚Glee‘ wird auch die Trauer und den Verlust nach dem Tod mehrerer Darsteller thematisieren.

Serienschöpfer Ian Brennan hat verraten, wie das Team mit dem Verlust ehemaliger Cast-Mitglieder umgehen möchte. Die beliebte Musicalserie lief von 2009 bis 2015 und soll nun eine Neuauflage erhalten. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte Brennan, dass dabei auch die Todesfälle von Darstellern wie Cory Monteith (Finn Hudson) und Naya Rivera (Santana Lopez) eine Rolle spielen werden.

„Wir arbeiten noch vieles aus. Aber Trauer und Verlust werden definitiv Teil der Serie sein“, erklärte Brennan. Gleichzeitig sei ‚Glee‘ seiner Meinung nach ein zu bedeutendes Projekt, um es einfach ruhen zu lassen. Es fühle sich gerade richtig an, die Geschichte fortzusetzen. Dabei war Brennan zunächst selbst nicht von einer Neuauflage überzeugt gewesen und hatte sich gefragt, warum die Serie zurückkehren sollte. Doch in den vergangenen sechs Monaten habe sich seine Einstellung grundlegend geändert. „Die Idee scheint einfach richtig zu sein“, sagte der 48-Jährige. „Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen. Mittlerweile freue ich mich wirklich darauf. Es wird eine Menge Spaß machen.“

Brennan, der ‚Glee‘ gemeinsam mit Ryan Murphy und Brad Falchuk entwickelt hat, verriet zudem, dass die Zuschauer die bekannten Figuren in einer völlig anderen Lebensphase erleben werden. „Die Figuren werden an den Punkt kommen, an dem sie denken: ‚Vielleicht war das die beste Zeit meines Lebens, damals im Schulchor.‘ Und wenn man darüber nachdenkt, wird einem klar: ‚Ja, diese Serie wird funktionieren'“, schilderte er.

Cory Monteith starb im Juli 2013 im Alter von 31 Jahren. Laut dem zuständigen gerichtsmedizinischen Dienst in British Columbia waren intravenös konsumiertes Heroin und Alkohol die Todesursache. Sein Tod wurde als Unfall eingestuft. Naya Rivera ertrank im Juli 2020 im kalifornischen Lake Piru. Sie wurde 33 Jahre alt. Die Schauspielerin hatte versucht, ihren damals vierjährigen Sohn Josey zu retten, der sich ebenfalls mit ihr auf dem Boot befand. Auch ihr Tod wurde als Unfall eingestuft. Im Januar 2018 nahm sich zudem Schauspieler Mark Salling im Alter von 35 Jahren das Leben. Zu diesem Zeitpunkt wartete er auf seine Verurteilung, nachdem er sich in einem Verfahren wegen eines Sexualdelikts auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingelassen hatte.

Die Handlung der Originalserie spielte an der fiktiven William McKinley High School und begleitete die Mitglieder eines Schulchors. Zum Cast gehörten unter anderem Matthew Morrison, Lea Michele, Heather Morris, Kevin McHale, Jane Lynch und Darren Criss. Die mit Spannung erwartete Neuauflage wurde im vergangenen Monat von Disney+ und Hulu offiziell bestätigt. Welche Darsteller aus der Originalbesetzung zurückkehren werden, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auch einen Drehbeginn oder einen möglichen Starttermin hat das Studio noch nicht angekündigt.