Stars Chris Colfer deutet mögliche Rückkehr zu ‚Glee‘ an

Chris Colfer - Reefer Madness: The Musical opening 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 18:00 Uhr

Chris Colfer ist „sehr neugierig“ auf eine mögliche Neuauflage von ‚Glee‘ und hat bereits erste Gespräche über eine Rückkehr zur Serie geführt.

Der 36-jährige Schauspieler wurde durch seine Rolle als Kurt Hummel in der Musicalserie bekannt. Zwar bestätigte er noch nicht, dass er bei dem geplanten Projekt mitwirken werde, zeigte sich jedoch grundsätzlich offen für eine erneute Zusammenarbeit.

Im Podcast ‚Obsessed: The Podcast‘ berichtete Colfer, er habe bereits ein „nettes Gespräch mit jemandem“ geführt und werde sich demnächst mit weiteren Beteiligten austauschen. „Nach dem, was ich gehört habe, klang es sehr lustig und nach einer guten Idee. Also werden wir sehen“, erklärte er. Derzeit sei er vor allem gespannt darauf, wie die Verantwortlichen an die frühere Serie anknüpfen wollten. „Wir haben damals so viele Dinge gemacht, die zu ihrer Zeit revolutionär und bahnbrechend waren“, erinnerte sich Colfer. Deshalb interessiere ihn besonders, ob es einer Neuauflage gelingen könne, an diesen Anspruch anzuschließen. „Ich wäre sehr gespannt darauf, zu sehen, wie sie dieses Niveau aufrechterhalten“, sagte er.

Allerdings wäre eine Rückkehr für den Schauspieler auch emotional schwierig. Mit Cory Monteith, der 2013 an einer versehentlichen Überdosis starb, und Naya Rivera, die 2020 ertrank, fehlen zwei frühere Mitglieder der Besetzung. Colfer erinnerte daran, wie schwer es bereits nach Monteiths Tod gewesen sei, die Dreharbeiten fortzusetzen. „Es war wirklich schwer, nach Corys Tod zur Serie zurückzukehren, und ich bin sicher, dass es jetzt noch schwieriger wäre, besonders weil auch Naya nicht mehr da ist“, erklärte er. Dennoch wolle er nicht, dass der Verlust seiner Freunde eine erneute Zusammenkunft der übrigen Darsteller verhindere. „Aber ich denke, man muss sich fragen: Will man zulassen, dass der Verlust von zwei Menschen, die man sehr liebt, einen davon abhält, mit einem Dutzend anderer Menschen zusammen zu sein, die man ebenfalls liebt?“

Auch über die mögliche Zukunft seiner Figur hat sich Colfer bereits Gedanken gemacht. Als ‚Glee‘ 2015 endete, hatte Kurt seinen Partner Blaine Anderson, gespielt von Darren Criss, geheiratet. Ihre Freundin Rachel Berry, dargestellt von Lea Michele, war die Leihmutter ihres Kindes. Eine Neuauflage könnte deshalb zeigen, wie sich das Leben der beiden als Eltern entwickelt hat. „Ich bin sicher, dass er und Blaine sehr unterschiedliche Erziehungsmethoden hätten“, scherzte Colfer. Während Blaine vermutlich ein eher nachsichtiger Vater wäre, stelle er sich Kurt deutlich strenger vor. „Ich denke, Kurt würde seine Kinder mit vernichtenden Blicken bestrafen.“

Beruflich würde Colfer seine Figur gerne in einer einflussreichen Position sehen. „Ich würde ihn gerne als eine Art Miranda Priestly sehen, der seinen eigenen Modeblog oder ein Magazin leitet“, erklärte er in Anspielung auf die Figur aus ‚Der Teufel trägt Prada‘. Alternativ könne er sich vorstellen, dass Kurt als Stylist mit Chappell Roan auf Tournee gehe. „Es gibt viele unterhaltsame Möglichkeiten, die sie erkunden könnten“, sagte Colfer.