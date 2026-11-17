Stars Jane Lynch spricht über mögliches Comeback bei ‚Glee‘

Jane Lynch - The Creative Arts Emmys Day 2 - September 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 10:00 Uhr

Jane Lynch spricht über mögliches Comeback bei 'Glee'.

Jane Lynch kann sich eine Rückkehr zu ‚Glee‘ sehr gut vorstellen.

Sollte sie für die geplante Neuauflage der Musicalserie angefragt werden, würde sie sofort zusagen. Die 66-jährige Schauspielerin verkörperte von 2009 bis 2015 die gefürchtete Cheerleader-Trainerin Sue Sylvester und hätte große Freude daran, erneut in diese Rolle zu schlüpfen. In der ‚Jennifer Hudson Show‘ machte Lynch ihre Begeisterung deutlich: „Wenn ich gefragt werde, ob ich dabei sein möchte, lautet meine Antwort Ja. Ich würde Sue Sylvester am liebsten für den Rest meines Lebens spielen.“

Allerdings sieht die Schauspielerin auch eine Herausforderung darin, ihre frühere Figur für eine neue Staffel weiterzuentwickeln. Schließlich wurde Sue gegen Ende der ursprünglichen Serie entlassen. Zudem habe sich die Welt seitdem verändert. „Ich frage mich allerdings, wie weit wir mit ihr heute noch gehen können. Wenn man sich draußen umsieht, gibt es schließlich jede Menge Sue Sylvesters“, erklärte Lynch. Sie scherzte außerdem, dass sie mit ihrer Darstellung offenbar eine Vorlage für andere geschaffen habe. Trotz dieser Überlegungen blickt sie dem möglichen Wiedersehen mit ihrer Serienfigur voller Vorfreude entgegen. Besonders eine Sache würde ihr gefallen: „Ich glaube, es wäre wirklich toll, das Ganze noch einmal zu machen und jeden Tag Trainingsanzüge tragen zu können. Das war tatsächlich meine absolute Lieblingskleidung.“

Die Rückkehr von ‚Glee‘ wurde im vergangenen Monat von Disney+ und Hulu offiziell bestätigt. Welche Darstellerinnen und Darsteller aus der ursprünglichen Besetzung wieder mitwirken werden, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auch ein möglicher Drehbeginn und ein Veröffentlichungstermin stehen noch aus. Serienschöpfer Ryan Murphy lieferte im September jedoch einen vielversprechenden Einblick in die Entwicklung des Projekts. Gemeinsam mit Brad Falchuk und Ian Brennan, mit denen er bereits an den ersten beiden Staffeln gearbeitet hatte, habe er ein Drehbuch fertiggestellt. „Wie passend, dass du fragst: Ich habe das Skript gerade einmal eine Stunde zuvor beendet“, verriet er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.