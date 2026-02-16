Stars Glen Powell gesteht verrückten Streich

Glen Powell - November 2025 - Famous - The Running Man UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 09:00 Uhr

Glen Powell und Joe Jonas täuschten eine Verhaftung vor, um seiner Schwester Leslie einen Streich zu spielen.

Der 37-jährige Schauspieler erinnert sich, wie er und sein ‚Devotion‘-Co-Star – mit dem er 2022 in einem Kriegsfilm zusammenarbeitete – einen Plan ausheckten, um seine Schwester Leslie Powell, (33) eine Singer-Songwriterin, hereinzulegen, was dazu führte, dass sie „jedes Gefängnis in Georgia durchsuchte“, um sie gegen Kaution freizubekommen.

Er erzählte dem Magazin ‚People‘ „Ich habe meiner Schwester [Leslie] zusammen mit Joe Jonas einen Streich gespielt und ihr vorgemacht, ich wäre verhaftet worden, und meine Schwester hat buchstäblich in jedem Gefängnis in Georgia nach uns beiden gesucht. Joe hat einen Weg gefunden – ich glaube, es war mit Google Translate –, damit es so klang, als würde ein Gefängnis meine Schwester für ein R-Gespräch anrufen, und so … hat meine Schwester den Anruf angenommen, und ich habe einfach so getan, als hätten Joe und ich jemanden mit einem Golfwagen angefahren und müssten gegen Kaution freigelassen werden.“ Er fügte hinzu: „Und meine Schwester nahm das sehr ernst. Dann beendete ich das Gespräch, und meine Schwester suchte in jedem Gefängnis in Georgia nach Joe Jonas und mir.“

Der Schauspieler aus ‚Twisters‘ gab zu, dass seine Schwester – die an der Filmmusik für seinen Blockbuster von 2024 und die Romantikkomödie ‚Wo die Lüge hinfällt‘ von 2023 mitgearbeitet hatte – so lieb und engagiert reagierte, dass er es nicht übers Herz bringt, ihr noch einmal einen so aufwendigen Streich zu spielen. Er fügte hinzu: „Das war sehr lieb von ihr. Es zeigte, wie sehr meine Schwester sich für mich einsetzt, aber ich werde ihr so einen gemeinen Streich nicht noch einmal spielen, weil sie zu lieb ist.“

Powell gab jedoch zu, dass Leslie sich dennoch revanchiert habe, obwohl er nicht genau verriet, wie sie das geschafft habe.