Selena Gomez bestätigt: Sie inspirierte diesen Taylor-Swift-Song

Taylor Swift and Selena Gomez - 2023 Video Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2026, 09:00 Uhr

Selena Gomez bestätigt, dass sie diesen Taylor-Swift-Song inspirierte.

Selena Gomez inspirierte einen Song von Taylor Swift aus dem Album ‚Evermore‘ – nämlich den Track ‚Dorothea‘.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin war lange Gegenstand von Spekulationen, dass die Pop-Ikone – mit der sie sich 2008 anfreundete, als Selena mit Nick Jonas zusammen war und Taylor dessen Bruder Joe Jonas datete – den 2020 erschienenen Song über sie geschrieben habe. Selena ist „zutiefst beeindruckt“, wie Taylor ihre Teenager-Freundschaft und deren Entwicklung im Text verarbeitet hat. Im Podcast ihres Ehemanns Benny Blanco, ‚Friends Keep Secrets‘, sagte Selena: „‚Dorothea‘ handelt von mir. Viele prägende Momente – Beziehungen, Familie, Liebe, Hass und alles dazwischen – wir haben das gemeinsam herausgefunden. Ich war 15, sie war 18. Wir wussten nicht wirklich, was vor sich ging. Wir haben uns nie anders gesehen. Wenn ich das Lied höre, bin ich so beeindruckt, wie elegant das formuliert ist.“

Selena (33) verriet außerdem, dass sie auch einen weiteren, bislang unveröffentlichten Song von Taylor inspiriert habe. „Es gibt dieses Lied, das Taylor über uns geschrieben hat. Es hieß ‚Family‘. Das ist locker über ein Jahrzehnt her. Im Text deutet sie an – ohne wörtlich zu zitieren – dass du diese großen Träume hast: Du willst in Filmen mitspielen, ich sehe dich in jeder Menschenmenge.“

Selena verlobte sich im Dezember 2024 mit Benny und heiratete ihn im vergangenen September – einen Monat nachdem Taylor sich mit Travis Kelce verlobt hatte. Die Rare-Beauty-Gründerin findet es „das Coolste“, dass sich ihre Leben auf ähnliche Weise entwickelt haben. Benny fragte: „Sitzt ihr manchmal da und denkt: ‚Ich kann nicht glauben, dass das jetzt unser Leben ist, wenn man bedenkt, wo ihr angefangen habt?'“ Seine Frau antwortete: „Es geht eher darum: Wow, wir haben das so gut überstanden, wie wir konnten – denn darüber reden wir eigentlich ständig. Wenn wir darüber sprechen, sagen wir nicht: ‚Schau dir diesen Erfolg an.‘ Es ist eher: Das ist so cool, dass du das verstehst.“