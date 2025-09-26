Stars Glen Powell: Unangenehme Begegnung mit einer ‚gecancelten‘ Berühmtheit

Glen Powell - February 2024 - Getty Images - SAG Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 09:00 Uhr

Glen Powell weigerte sich einmal, mit einem Prominenten zu posieren, der kurz davor stand, „gecancelt“ zu werden.

Der 36-jährige Schauspieler erinnert sich an eine unangenehme Begegnung mit einem berühmten Prominenten, der damals kurz davor stand, gecancelt zu werden.

Während eines Auftritts in Jake Shanes Podcast ‚Therapuss‘ erzählte Powell: „Ich kam zu einer Party und dort war jemand, der kurz davor stand, gecancelt zu werden. Es war eine dieser Hollywood-Partys, bei denen Kameras und Presse und all das dabei sind. Diese Person hatte einige meiner Lieblingsfilme gedreht.“ Powell war bereit, sich mit dem namentlich nicht genannten Prominenten zu unterhalten. Allerdings lehnte er es ab, mit ihm für ein Foto zu posieren. Der ‚Top Gun: Maverrick‘-Star sagte: „Diese Person wurde kürzlich gecancelt, und das war nicht gut. Ich war ein Fan der Arbeit, aber kein Fan der Entscheidungen. Also war ich einfach nur nett. Aber als sie dann ein Foto mit mir machen wollten, wurde mir sehr schnell klar: ‚Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.'“

Powell erklärte kürzlich, dass sich die Definitionen von Männlichkeit in Hollywood ändern. Der Filmstar sagte gegenüber dem amerikanischen ‚GQ‘-Magazin: „Wenn man sich Schauspieler von früher ansieht, die mit 36 erfolgreich sind, sehen sie aus wie Gene Hackman in ‚Die Royal Tenenbaums‘.

Was Männlichkeit angeht, habe ich das Gefühl, dass das eines dieser Dinge ist, die mit Gesundheit und Wellness zu tun haben, die früher nicht als typisch männlich galten.“