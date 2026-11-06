Stars Glenn Close ist ‚faul‘ bei ihrer Beauty-Routine

Glenn Close - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 09:00 Uhr

Glenn Close hat keine Lust auf Nägel lackieren und Haare stylen. Diese Beauty-Rituale seien für sie "Folter".

Glenn Close hat wenig Interesse an aufwendigen Beauty-Ritualen.

Die Schauspielerin hat sich noch nie besonders viele Gedanken um ihr Aussehen gemacht. Im Interview mit dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘ räumte der Hollywood-Star ein, dass er nur ungern Zeit in seine äußere Erscheinung investiere. „Ich bin faul. Ich kann es nicht ausstehen, Zeit mit mir selbst zu verbringen“, räumte die 79-Jährige ein. „Sich die Nägel machen zu lassen, ist für mich Folter. Und ich habe nie gelernt, meine Haare zu stylen. Schauspielerinnen, die geradezu zu all den Modenschauen strömen – das ist für mich die absolute Hölle.“

Dass sie nie dem klassischen Hollywood-Schönheitsideal entsprochen habe, ist Close durchaus bewusst. Ihrer Einschätzung nach brauche es für besondere Schönheit auf der Leinwand eine kleine Nase, große Augen und einen schönen Mund. Als Beispiel nannte sie Rose Byrne. Auch Meryl Streep sei trotz ihrer leicht gebogenen Nase durch die Proportionen ihres Gesichts faszinierend auf der Leinwand.

„Ich habe nie die Rolle der Schönen gespielt. Meine Nase ist groß und knollig. Sie wird immer größer, mein Kinn ebenfalls – ich glaube, die beiden werden sich bald treffen!“, scherzte Close. Für ihre Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin in ‚Die Frau des Nobelpreisträgers‘ (2018) sei zudem die richtige Beleuchtung entscheidend gewesen. Nur so seien ihre Augen ausreichend zur Geltung gekommen, um die intensiven Blicke zwischen zwei Menschen einzufangen.

Trotz ihrer großen Erfolge in Hollywood hat Close noch weitere berufliche Wünsche. Besonders die Rückkehr auf die Theaterbühne liegt ihr am Herzen. Die ‚All’s Fair‘-Darstellerin würde gerne gemeinsam mit Penelope Wilton auftreten, die in ‚Up to No Good‘ ihre Schwester spielt. „Sie ist so gut“, schwärmte sie von ihrer Schauspielkollegin. Das Theater bezeichnete Close als ihre eigentliche Heimat. „Man erlebt den Spannungsbogen eines ganzen Abends, und im Grunde liegt alles in den eigenen Händen. Es kommt nicht auf einen Cutter an“, erzählte sie.