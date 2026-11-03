Stars Kim Kardashian möchte sich ‚weiterentwickeln und dazulernen‘

Kim Kardashian - F1 Grand Prix Of Singapore 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 11:00 Uhr

Kim Kardashian ist es sehr wichtig, sich neuen Herausforderungen zu stellen und neue Dinge zu lernen.

Kim Kardashian möchte sich auch in Zukunft neuen Herausforderungen stellen und persönlich wie beruflich dazulernen.

Für die 46-Jährige gehört es zum Leben dazu, sich mit Menschen zu umgeben, von denen sie lernen kann, und immer wieder neue Dinge auszuprobieren. In der zweiten Staffel der Anwaltsserie ‚All’s Fair‘ ist die Reality-TV-Darstellerin neben Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts und Niecy Nash zu sehen. Die Arbeit an der Serie habe ihr besonders viel Freude bereitet, weil sie dabei neue Erfahrungen sammeln und sich beruflich weiterentwickeln konnte. Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte Kim: „Was wäre das Leben, wenn man alles gut kann oder sich mit allem wohlfühlt? Für mich bedeutet das nicht, zu wachsen, dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln.“

Die Unternehmerin betonte, wie wichtig ihr das Umfeld sei, in dem sie sich bewege. „Ich möchte mich mit den Besten der Besten und mit Menschen umgeben, die besser sind als ich, damit ich von ihnen lernen kann. Was wäre das Leben schließlich ohne das?“, erklärte sie.

Ihr Co-Star Sarah Paulson fand anerkennende Worte für Kim. Die Schauspielerin lobte insbesondere deren Offenheit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. „Sie ist ein wunderbarer Mensch – unglaublich großzügig, herzlich, liebenswürdig und einfühlsam“, schwärmte die 51-Jährige. „Außerdem ist sie immer bereit, sich auf Neues einzulassen, mitzuspielen, zu wachsen und dazuzulernen. Und in dieser Staffel ist sie wirklich großartig.“

Bereits in der Vergangenheit hatte Kim klargestellt, dass ihr die Meinung anderer Menschen über sie wenig bedeute. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘ wurde sie nach ihren Talenten und den Gründen für ihren Erfolg gefragt. „Früher habe ich den Hashtag ‚Nicht schlecht für ein Mädchen ohne Talent‘ verwendet, weil die Leute immer fragten: ‚Was machst du eigentlich? Was ist dein Talent?‘ Und ich dachte mir nur: ‚Wusste gar nicht, dass ich eins brauche'“, berichtete die vierfache Mutter. Ihre größte Stärke sehe sie jedoch im Marketing und den geschäftlichen Aspekten des Produktverkaufs.