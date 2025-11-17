Stars Glenn Close verteidigt ‚All’s Fair‘ nach Kritik: ‚Es ist saftig, unverschämt und berührend‘

Glenn Close - All’s Fair - Hulu BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 09:00 Uhr

Glenn Close besteht darauf, dass ihre neue Dramaserie ‚All’s Fair‘ „ziemlich verdammt gut“ sei – trotz vieler negativer Kritiken.

Die 78-jährige Schauspielerin verteidigte die Hulu-Justizserie, in der sie an der Seite von Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson, Naomi Watts und Teyana Taylor zu sehen ist. In ihren Augen ist die Serie ein Wechselbad der Gefühle. „Ich schwöre bei Gott, ich habe alle neun Episoden gesehen und sie ist ziemlich verdammt gut“, sagte sie der Zeitung ‚The Guardian‘. „Sie ist, was sie ist: saftig und manchmal unverschämt und berührend.“

Einer der oft genannten Kritikpunkte ist die Schauspielfähigkeit von Kim Kardashian, doch Glenn beharrte darauf, dass die 45-jährige „liebenswert“ und „sehr klug“ sei. „Sie ist liebenswert! Und sehr klug. Sehr, sehr gewissenhaft mit ihren Kindern“, sagte die Schauspielerin über ihre jüngere Kollegin und fügte hinzu: „Während der Dreharbeiten arbeitete sie auf ihren Juraabschluss hin, und gegen Ende hatte sie Karteikarten. Sie hat jetzt ihren Juraabschluss, und ich fragte sie: ‚Wirst du praktizieren?‘ Und sie sagte: ‚Nein, ich will es nur in der Hinterhand haben.'“ Auf die Frage, ob Kim irgendeine Schauspielausbildung habe, sagte Glenn: „Nein.“ Dann deutete sie auf sich selbst und scherzte: „Aber sie hat sich mit wirklich guten Leuten umgeben.“

Glenn sagte bereits zuvor, sie sei „sehr beeindruckt“ von Kim gewesen. „Ich hoffe, wenn sie die Serie sehen, dass sie etwas Wertvolles daraus ziehen, und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von Kim“, schwärmte sie Anfang des Monats im Interview mit dem Magazin ‚Newsweek‘. „Ich meine, sie ist eine freundliche, unglaublich kluge Frau, die mit großer Demut an dieses Projekt herangegangen ist.“ Kim habe niemals jemanden warten lassen, alle ihre Texte auswendig gewusst und laut Glenn „Professionalität 101“ gezeigt. „Aber ich habe in einem der Interviews gehört, dass sie nach Drehschluss, um etwa 23:30 Uhr, noch mit einem Schauspielcoach gearbeitet hat, um sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Ich meine, nicht jeder macht das.“