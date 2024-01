"Geheimnis im Inneren" „GNTM“-Zweite von 2019: Sayana Ranjan im Babyglück

Sayana Ranjan und Kajenthan Gnanaranjan freuen sich auf ihr erstes Kind. (ae/spot)

SpotOn News | 21.01.2024, 14:54 Uhr

"Entdecke unser kleines Geheimnis": Mit diesem Satz in ihrer Instagramstory verweist Sayana Ranjan auf ihr jüngstes Posting. In dem enthüllt die einstige "GNTM"-Teilnehmerin mit Babybauch-Fotos, dass sie schwanger ist. Und bis zur Geburt dauert es gar nicht mehr so lange.

Die frühere "GNTM"-Finalistin Sayana Ranjan (25) und ihr Ehemann Kajenthan Gnanaranjan (28) erwarten ihr erstes Kind. Das "kleine Geheimnis" enthüllte das Model mit einem Posting bei Instagram. Auch in einem Interview sprach sie über ihre Schwangerschaft.

Im siebten Monat

2019 wollte Sayana Ranjan "Germany's next Topmodel" werden – und beinahe hätte das auch geklappt. Sie schaffte es ins Finale der Castingshow von Heidi Klum (50), musste sich dann allerdings hinter Simone Kowalski (26) mit dem zweiten Platz begnügen. Auf ihrer Instagramseite postete sie am Samstagabend Bilder aus einem Shooting, auf dem ihr Babybauch zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Eingehüllt in die Wärme eines heiligen Segens, tanzt ein ätherisches Geheimnis im Inneren. Ein klitzekleiner Herzschlag, ein geflüstertes Geschenk des Göttlichen, beehrt unser Leben mit einer unendlichen, unbeschreiblichen Liebe."

Der "Bild"-Zeitung verriet sie noch ein paar Details zu ihrer Schwangerschaft: "Ich bin bereits im siebten Monat." Auch besondere Gelüste hat sie: "Zu Beginn habe ich sehr viel Schwarzbrot mit Frischkäse gegessen. Was mir aber schwerfällt, ist der Verzicht auf Süßes. So ein Stück Kuchen wäre manchmal schon toll." Das Geschlecht des Kindes wollte sie noch nicht verkünden.

Vom Bankberater zum Ehegatten

Mit ihrem Ehemann lebt sie in Düsseldorf und studiert Wirtschaftspsychologie. Kennengelernt hat sie ihren Traumprinzen erst nach der ProSieben-Show. "In einer Bank beim Kundengespräch, Kajenthan war mein Berater", erzählte sie im "Bild"-Interview. Zu verdanken hat sie ihr Liebesglück ihrem Vater: "Wir waren tatsächlich dort, weil mein Vater sagte, ich müsse mich über Geldanlagen informieren." 2022 feierte das Paar dann eine Traumhochzeit "wie in einem Bollywood-Film", wie sie auf Instagram ihren fast 100.000 Followern auch anhand zahlreicher Bilder mitteilte.