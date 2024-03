War sie zu viel unterwegs? Goldie Hawn: Ihr Sohn Oliver Hudson spricht über Kindheitstraumata

Oliver Hudson ist das älteste Kind von Goldie Hawn, die noch einen weiteren Sohn und eine Tochter hat. (ae/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 10:41 Uhr

Oliver Hudson hat darüber gesprochen, dass das Leben mit einer berühmten Mutter nicht immer einfach ist. So sei ihm während eines Kurses klar geworden, dass Goldie Hawn ihn als Kind sehr oft allein gelassen und wechselnde Partner hatte, die er nicht mochte.

Hollywood-Ikone Goldie Hawn (78) ist für ihr strahlendes Lachen bekannt. Doch das könnte ihr angesichts der Enthüllungen ihres Sohnes Oliver Hudson (47) womöglich vergehen. Denn der Schauspieler hat über sein Kindheitstrauma gesprochen, an dem seine berühmte Mutter maßgeblich schuld sein soll.

Neue Sicht auf seine Mutter

In der neuen Folge von Hudsons Podcast "Sibling Revelry", den er zusammen mit seiner Schwester Kate Hudson (44) moderiert, berichtete der 47-Jährige, dass sich seine Sicht auf seine Kindheit durch ein Coaching völlig verändert habe. Ursprünglich habe er gedacht, er würde bei dem einwöchigen Kurs hauptsächlich seine Beziehung zu seinem Vater Bill Hudson (74) aufarbeiten, der die Familie früh verließ. Seine Mutter hingegen sei immer die "Konstante in meinem Leben" gewesen, schließlich sei er bei ihr aufgewachsen. Doch dann habe sich herausgestellt, dass seine Kindheit an ihrer Seite nicht so gut gewesen sei, wie er lange dachte. Er habe sie als Kind immer als "tolle Mutter" empfunden. Doch auch sie sei oft nicht dagewesen. "Sie arbeitete und war unterwegs oder sie hatte neue Freunde, die ich nicht wirklich mochte." Sie sei häufig abwesend gewesen, obwohl er sie als Kind ohne Vater gebraucht hätte.

Durch den Kurs zur Traumabewältigung habe er auch einen neuen Blick auf seinen Vater erlangen können. Der sei zwar nie dagewesen, aber wenn er ihn gesehen habe, hätten sie eine gute Zeit gehabt. "Er schenkte mir Aufmerksamkeit, wir spielten Fußball, wir spielten Basketball, wir waren am Strand, er brachte mir das Angeln bei", erinnerte er sich an die Zeit, die er mit dem Musiker und Schauspieler verbrachte. Das Coaching sei "wirklich ein Perspektivwechsel für mich" gewesen.

Verständnis für seine Eltern

Er habe aber beiden Eltern für ihr Verhalten vergeben können und gelernt, Mitgefühl zu empfinden. Er habe gemerkt, dass sie einfach vieles von dem wiederholt hätten, was "sie mit ihren Eltern durchgemacht haben".

Oliver und Kate Hudson stammen aus der Ehe von Goldie Hawn mit Bill Hudson, die von 1976 bis 1982 anhielt. Die Trennung erfolgte aber bereits 1980. Bis 1983 zog die Schauspielerin die beiden Kinder überwiegend alleine groß. Dann lernte sie ihren langjährigen Partner Kurt Russell (73) kennen. Das Paar hat nie geheiratet, bekam aber noch einen gemeinsamen Sohn, Wyatt (37). Die Ehe mit Bill Hudson war Goldie Hawns zweite: Zuvor war sie bereits von 1969 bis 1967 mit Schauspieler Gus Trikonis (86) verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos.