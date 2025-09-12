Musik Gorillaz kehren mit neuem Alben und Tour zurück

Damon Albarn - Avalon - Glastonbury - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 11:00 Uhr

Die britische Band hat aufregende Neuigkeiten für die Fans: Nach der Single kommen das Album und eine Tour.

Gorillaz haben ihr neues Album ‚The Mountain‘ und eine Tour für 2026 angekündigt.

Die Band von Damon Albarn und Jamie Hewlett veröffentlichte am Donnerstag (11. September) die neue Single ‚The Happy Dictator‘, eine Zusammenarbeit mit Sparks. Ihr neues Studioalbum ‚The Mountain‘ wird am 20. März erscheinen. Einen Tag später startet die Gorillaz-Tour durch Großbritannien und Irland.

Das Album – das Anfang des Monats bei einer „Mystery-Show“ in London erstmals vorgestellt wurde – entstand in London, Devon und Indien. Hewlett verriet, dass das Projekt von der gemeinsamen Trauer über verlorene Familienmitglieder inspiriert wurde. Gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin erklärte er: „Es fühlte sich alles so an: ‚Das ist verdammt seltsam, aber es gibt einen Grund, warum wir hier sind.‘ Unsere Väter zu verlieren, meine Schwiegermutter zu verlieren und dann als Künstler in Indien zu sein… In visueller Sicht, wenn man ein Künstler ist und nach Indien geht und es einen nicht umhaut, dann muss man blind sein, wisst ihr?“

Der 57-Jährige erläuterte: „Alles ist verrückt, reich, farbenfroh, verrückt, tragisch und schön. Damon arbeitete mit vielen fantastischen indischen Musikern zusammen. Wir hatten einfach die beste Zeit und waren so inspiriert und begeistert von dieser Erfahrung.“

Hewlett erklärte zuvor gegenüber dem Magazin, dass das Album dazu gedacht sei, von Anfang bis Ende gehört zu werden. „Wir bitten die Leute, sich Zeit zu nehmen, die Kopfhörer aufzusetzen, das Album so lange zu hören, wie es dauert, das Artwork anzuschauen und sich einfach in diese Geschichte zu verlieren. Nicht nur einzelne Songs auswählen, alles hören“, schilderte er. Das Album enthält Kollaborationen mit Künstlern wie IDLES, Paul Simonon, Johnny Marr und Anoushka Shankar.