Stars Bruce Willis drehte Gorillaz-Video kostenlos

Bruce Willis - FAMOUS - London - January - 2019 - GLASS 9/1/19 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 19:00 Uhr

Bruce Willis lehnte eine Bezahlung für seinen Auftritt im Musikvideo ‚Stylo‘ von Gorillaz ab.

Der ‚Stirb langsam‘-Star hatte einen Cameo-Auftritt in dem Video zum Song aus dem Jahr 2010 und spielte einen bewaffneten Verfolger, der die animierten Figuren der Band in einer stilisierten Verfolgungsjagd durch die Wüste jagt. Gorillaz-Illustrator Jamie Hewlett erklärte nun im Gespräch mit Zane Lowe für Apple Music, dass der Hollywood-Star kostenlos mitgewirkt habe – weshalb die Band ihm als Dank einige „gute Rotweine“ in seinen Trailer stellte.

Jamie sagte: „Bruce war ein echter Schatz. Er war so nett und hat nichts dafür verlangt, im Video aufzutreten. Wir haben in Barstow gedreht, zwischen Las Vegas und Los Angeles, und er sagte: ‚Ja, ich mache das, ich komme an einem Sonntag, aber könnt ihr mich mit dem Hubschrauber zurückfliegen, weil ich zu einem Kindergeburtstag muss? Aber ich will nicht bezahlt werden.'“ Jamie fügte hinzu, die Band habe deshalb wenigstens ein paar schöne Flaschen Rotwein in seinen Trailer gestellt, um sich zumindest in irgendeiner Weise erkenntlich zu zeigen. „Er kam, war unglaublich freundlich und hat gedreht. Dann stieg er wieder in seinen Hubschrauber und flog zurück … zum Kindergeburtstag seiner Kinder.“

Jamie hatte zuvor erklärt, wie der Kontakt zu Bruce zustande kam: Der Schauspieler besuchte ein Konzert der Band in Paris und nahm sie anschließend mit auf eine nächtliche Tour durch die Stadt. In einem Interview mit ‚ThreeNews New Zealand‘ im Jahr 2010 erinnerte sich Jamie: „Ein sehr guter Freund von uns, [Geschäftsmann] Robert Kraft, kam zu der Show in Paris … und sagte: ‚Kann ich einen Freund mitbringen?‘ Und ich sagte: ‚Klar.‘ Und wir trafen ihn am Eingang, und tatsächlich war sein Freund Bruce.“

Damals suchte Bruce eine Wohnung in Paris, war aber noch nicht fündig geworden. Allerdings soll er eine Wohnung, die früher D’Artagnan gehörte, besichtigt haben, wie er der Band verriet. „Ich wusste nicht, ob er das ernst meinte“, fügte Jamie hinzu. „Er saß neben mir und schaute sich die Show an, was ziemlich surreal war, und sagte immer wieder: ‚Das ist großartig, Mann. Wirklich großartig.'“ Jamie fügte über ihren gemeinsamen Abend hinzu: „Dann sind wir danach ausgegangen und haben Paris unsicher gemacht, und natürlich kannte er alle angesagten Orte, wir kamen überall rein und hatten eine richtig gute Zeit mit ihm. Und dann haben wir ihn noch ein paar Mal getroffen, und schließlich hat er das ‚Stylo‘-Video gemacht. Kostenlos. Weil er einfach ein guter Typ ist.“