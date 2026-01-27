Stars Grammys-Produzent Ben Winston musste Trevor Noah anflehen

Grammys-Produzent Ben Winston musste Trevor Noah anflehen, die Show ein letztes Mal zu moderieren.

Grammys-Produzent Ben Winston musste Trevor Noah regelrecht anflehen, die Preisverleihung ein letztes Mal zu übernehmen.

Die Recording Academy hatte Anfang des Monats bekannt gegeben, dass der 41-jährige Comedian die Musikpreise am 1. Februar bereits zum sechsten Mal in Folge moderieren wird. Winston verriet, dass er sich in einem Akt der Verzweiflung an den ehemaligen ‚Daily Show‘-Moderator wandte, da die Verantwortlichen Schwierigkeiten hatten, einen Ersatz zu finden. Er sagte Reportern: „Nach der Show im letzten Jahr sagte er respektvoll: ‚Schau, ich hatte großartige fünf Jahre, jetzt ist es Zeit, das Mikrofon weiterzugeben und weiterzuziehen.'“ Der 44-jährige Winston fuhr fort: „Dann wurde es Dezember, und wir hatten niemanden gefunden, den wir wirklich geliebt hätten. Ich schickte ihm ein Video, und ich war darin buchstäblich auf den Knien und sagte: ‚Bitte schau dir dieses unglaubliche Line-up an, das wir für die Show haben – das Einzige, was fehlt, bist du. Komm zurück und mach noch ein letztes Jahr.'“

Winston, der für den Sender CBS auch ‚The Late Late Show with James Corden‘ produziert hatte, gestand, dass er befürchtete, Trevor ließe sich von seinem Flehen nicht überzeugen – und sagte, „es war die längste Zeit, die ich je darauf gewartet habe, dass eine Textnachricht ankommt“. Der Emmy-Preisträger ist der Meinung, dass Trevors Begeisterung für die Grammys als „Musikfan“ ihn zum idealen Moderator der Veranstaltung macht. Winston erklärte: „(Er ist) genauso begeistert, mitten in diesem Raum zu sein, wie wir alle begeistert sind, es zu sehen – und ich glaube, genau das macht ihn zum perfekten Gastgeber.“

Trevor hatte zuvor enthüllt, dass er unermüdlich an seinen Grammys-Gags arbeitet, um sich die bestmöglichen Chancen auf einen erfolgreichen Auftritt als Moderator zu geben. Der südafrikanische Komiker sagte 2024 gegenüber ‚People‘: „Einen Witz zu erzählen ist wie aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm zu springen. Man hat eine Vorstellung davon, wo man landen möchte, aber wenn man dem Boden näherkommt, ist man vielleicht ein bisschen woanders, als man es beabsichtigt hatte. Also arbeite ich mir den A*** ab, versuche, mir die lustigsten Dinge und die besten Arten, sie zu sagen, auszudenken. Den Rest überlasse ich Gott.“