Film Green Day machen Hoffnung auf Verfilmung von ‚American Idiot‘

Billie Joe Armstrong, Tré Cool and Mike Dirnt - Green Day - L A Premiere Of "Nimrods" - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 19:00 Uhr

Green Day machen Hoffnung auf Verfilmung von 'American Idiot'.

Green-Day-Schlagzeuger Tre Cool hat angedeutet, dass es neue Gespräche über eine Verfilmung von ‚American Idiot‘ gibt.

Die Pop-Punk-Legenden haben mit ‚Nimrods: A Green Day Movie‘ bereits den Sprung auf die große Leinwand geschafft. Die fiktive Coming-of-Age-Musikkomödie ist von den frühen Tourjahren der Band in den USA inspiriert. Der 53-jährige Musiker hofft nun, dass auch die Pläne für eine Adaption des legendären Albums von 2004 wiederbelebt werden könnten. Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte er: „Ich denke, jetzt wird wahrscheinlich wieder mehr darüber gesprochen, weil ‚Nimrods‘ so ein Erfolg ist. Das ist großartig. Wir haben gezeigt, dass wir Platten machen können – und offenbar können wir auch Filme machen. Also, lasst es uns machen. Wir machen Musicals. Wir können ‚Dookie‘ machen … jeden Morgen!“

‚American Idiot‘ wurde bereits in ein mit einem Tony Award ausgezeichnetes Musical verwandelt. 2011 hieß es, Tom Hanks interessiere sich für die Produktion einer Kinoversion. Zwei Jahre später wurde das Projekt offiziell bestätigt. 2014 erklärte Drehbuchautor Rolin Jones, er sei dabei, das Skript „fertigzustellen“. Später gab HBO grünes Licht für einen Drehstart im Jahr 2016. Doch vier Jahre später erklärte Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong (54), der Film sei „im Grunde gestrichen“ worden.

Tre Cool sieht offenbar dennoch Chancen für einen neuen Anlauf. Auf die Frage, ob sich ‚American Idiot‘ für die große Leinwand eigne, antwortete er: „Ja, wir müssen es einfach richtig machen. Nun kommt schon, wir haben gerade ‚Nimrods‘ herausgebracht! Ihr versucht, uns dazu zu bringen, noch einen Film zu machen! Das ist doch so: Sobald man eine neue Platte veröffentlicht hat, dauert es zwei Wochen … ‚Geht ihr jetzt wieder ins Studio?‘ Aber eines kann ich euch sagen: Wir sind sehr stolz auf ‚American Idiot‘, und dieses Album ist unglaublich wichtig für uns – und wir reden durchaus darüber!“