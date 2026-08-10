Musik Blink-182 beginnen dieses Jahr mit Arbeit an neuem Album

Blink-182 - Coachella Valley Festival 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 19:00 Uhr

Travis Barker hat bestätigt, dass ein neues Blink-182-Album in Arbeit ist.

Das letzte Studioalbum der Pop-Punk-Legenden war ‚One More Time…‘ aus dem Jahr 2023. Darauf war Gitarrist und Sänger Tom DeLonge erstmals seit seinem Ausstieg aus der Band im Jahr 2015 wieder zu hören.

Schlagzeuger Travis sagte jetzt im ‚Popcast‘ der ‚New York Times‘: „Ich fange gerade mit ein paar anderen Projekten an, etwa Produktionsprojekten, und arbeite am nächsten Blink-Album.“ Auf die Frage, wann er an der Platte arbeiten werde, antwortete er: „Dieses Jahr arbeiten wir am Blink-Album.“ Blink veröffentlichten kürzlich eine Neuauflage zum 20. Jubiläum ihres wegweisenden Albums ‚Take Off Your Pants And Jacket‘ aus dem Jahr 2001.

Travis ist außerdem am nächsten Album von Alkaline Trio beteiligt und auch Teil einer neuen Punk-Supergroup gemeinsam mit Mitgliedern von Green Day, Rancid und den Ramones. Die Rocklegenden schließen sich unter dem Namen Cretin Family für eine offizielle Tribute-Show zum 50. Jubiläum der Ramones auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles zusammen. Zur Gruppe gehören außerdem Billie Joe Armstrong von Green Day, Rancid-Ikone Tim Armstrong, der ehemalige Ramones-Bassist CJ Ramone sowie Überraschungsgäste.

Bei der Veranstaltung am 30. August werden sie erstmals gemeinsam einige Songs der ‚Blitzkrieg Bop‘-Interpreten spielen. Der Tribute-Abend feiert 50 Jahre seit der Veröffentlichung des selbstbetitelten Debütalbums der Ramones im Jahr 1976. Die Platte, die eine Revolution im Punk mit auslöste, enthielt Songs wie ‚Judy Is A Punk und Now I Wanna Sniff Some Glue‘. CJ sagte: „Das wird die größte Feier der Ramones, die irgendjemand seit Langem gesehen hat!!!“

Auch ‚American Idiot‘-Sänger Billie Joe wies darauf hin, dass der Einfluss der ‚I Wanna Be Sedated‘-Band bis heute spürbar sei. Er fügte hinzu: „Der Geist der Ramones lebt in jeder Punkshow im Hinterhof, in jedem Punkclub und auf jedem Festival weiter. Generation um Generation werden aus Außenseitern und Verrückten Ramones-Fans. Kinder werden von den Ramones beeinflusst und wissen es noch nicht einmal. ¡Viva Ramones!“

Rancid-Star Tim erklärte außerdem, dass „Musik nie wieder dieselbe war“, nachdem die Ramones aufgetaucht waren. Er sagte: „Von dem Moment an, als ich die Ramones zum ersten Mal hörte, war Musik nie wieder dieselbe. Sie sind meine absolute Lieblingsband! Ich kann es kaum erwarten, diese großartigen und perfekten Ramones-Songs mit meinen Freunden CJ, Travis und Billie zu spielen. Das wird wild!“

Travis bezeichnete die legendäre Band als „die Blaupause“ und fügte hinzu: „Punkrock wäre heute nicht das, was er ist, ohne sie. Es ist mir eine Ehre, 50 Jahre einer der größten Bands aller Zeiten zu feiern!!!“