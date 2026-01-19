Musik Green Day performt bei der Super-Bowl-Eröffnung

Green Day - American Music Awards 50th Anniversary Special - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 11:00 Uhr

Green Day werden bei der Eröffnungsfeier des Super Bowl auftreten.

Die ‚American Idiot‘-Band wird vor dem NFL-Spitzenspiel nächsten Monat in ihrem Heimatstaat Kalifornien einen Medley ihrer größten Hits spielen, während die ehemaligen Super Bowl MVPs auf dem Feld des Levi’s Stadium in Santa Clara paradieren.

Die Rocker treten gemeinsam mit dem puertoricanischen Rapper Bad Bunny beim Super Bowl auf, dessen Auswahl als Halbzeit-Show-Künstler US-Präsident Donald Trump und andere MAGA-Anhänger verärgerte. Charlie Puth wird die US-Nationalhymne singen und Brandi Carlile wird ‚America The Beautiful‘ bei dem großen Spiel performen.

Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong sagte: „Wir sind total begeistert, den Super Bowl 60 direkt vor unserer Haustür zu eröffnen! Es ist uns eine Ehre, die MVPs zu begrüßen, die das Spiel geprägt haben, und den Abend für Fans auf der ganzen Welt zu eröffnen. Lasst uns Spaß haben! Lasst uns laut sein!“ Tim Tubito, Senior Director of Event and Game Presentation der NFL, fügte hinzu: „Die 60-jährige Geschichte des Super Bowls mit Green Day als Band aus unserer Heimatstadt zu feiern und gleichzeitig die NFL-Legenden zu ehren, die diesen Sport mitgeprägt haben, ist eine unglaublich beeindruckende Art, den Super Bowl LX zu eröffnen. Wir arbeiten gemeinsam mit NBC Sports an dieser Eröffnungszeremonie und freuen uns darauf, ein gemeinsames Fest für die Fans im Stadion und auf der ganzen Welt zu gestalten.“

Trump hatte zuvor die „lächerliche“ Entscheidung, Bad Bunny zum Headliner der Halbzeit zu machen, scharf kritisiert und sogar behauptet, er habe noch nie von dem lateinamerikanischen Megastar gehört.