Film ‚Gremlins 3‘ verschiebt sich um fast ein Jahr

Gremlins - 1984 Warner Bros - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 11:00 Uhr

'Gremlins 3' verschiebt sich um fast ein Jahr.

‚Gremlins 3‘ kommt deutlich später als bislang geplant.

Warner Bros. hat den Kinostart des dritten Teils der Kultreihe um knapp ein Jahr nach hinten verschoben. Statt am 19. November 2027 soll der Film nun am 6. Oktober 2028 in die Kinos kommen. Steven Spielberg wird erneut als ausführender Produzent beteiligt sein. Passend zur Ankündigung veröffentlichte Warner Bros. einen ersten Blick auf Gizmo. Der zehn Sekunden lange Teaser zeigt die beliebte Figur und endet mit dem Hinweis auf den neuen Kinostart. Warner Bros. versah den Clip mit der Zeile: „06.10.28. Nur im Kino.“ Regie führt Chris Columbus, der bereits das Drehbuch zum ersten ‚Gremlins‘ schrieb und die beiden ersten Teile der ‚Harry Potter‘-Reihe inszenierte. Columbus wird den neuen Film außerdem produzieren. Zach Lipovsky und Adam Stein sind als weitere Drehbuchautoren beteiligt.

Warner Bros. hatte im vergangenen November offiziell bestätigt, dass die ‚Gremlins‘-Reihe fortgesetzt wird. ‚Gremlins 3‘ wird damit der erste neue Realfilm der Franchise seit fast vier Jahrzehnten. David Zaslav, CEO und Präsident von Warner Bros. Discovery, verkündete das Projekt während einer Investorenkonferenz. Als Produzenten sind Kristie Macosko Krieger und Holly Bario für Amblin Entertainment sowie Michael Barnathan und Mark Radcliffe für 26th Street Pictures an Bord. Details zur Handlung und zur Besetzung gibt es bislang nicht.

Der erste ‚Gremlins‘-Film kam 1984 unter der Regie von Joe Dante in die Kinos. Im Mittelpunkt steht der Teenager Billy Peltzer, der ein ungewöhnliches Wesen namens Mogwai als Haustier geschenkt bekommt. Für das Tier gelten drei strikte Regeln: kein helles Licht, kein Wasser und nach Mitternacht kein Futter. Als die Regeln gebrochen werden, bricht in Billys Heimatstadt das Chaos aus – ausgerechnet zur Weihnachtszeit. ‚Gremlins‘ spielte weltweit mehr als 212 Millionen Dollar ein und trug in den USA maßgeblich zur Einführung der Altersfreigabe PG-13 bei. 1990 folgte mit ‚Gremlins 2: The New Batch‘ die Fortsetzung. Der zweite Teil spielte rund 41 Millionen Dollar ein und entwickelte sich im Laufe der Jahre zum Kultfilm.