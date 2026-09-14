Film Mattel Studios äußert sich zu Plänen für ‚Barbie‘-Sequel

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Bang Showbiz | 14.09.2026, 08:00 Uhr

Mattel Studios hoffen, dass es "irgendwann" eine Fortsetzung von 'Barbie' geben wird. Derzeit liegt der Fokus des Unternehmens jedoch auf einem Animationsfilm.

Mattel Studios hält an den Plänen für eine Fortsetzung von ‚Barbie‘ fest.

Wann der zweite Teil kommt, ist allerdings offen: Aktuell konzentriert sich das Unternehmen auf einen Animationsfilm über die Kultpuppe. Der Realfilm mit Margot Robbie und Ryan Gosling unter der Regie von Greta Gerwig war 2023 ein großer Kassenerfolg. Nachdem zuletzt berichtet worden war, dass eine Fortsetzung wegen Gehaltsverhandlungen ins Stocken geraten sei, betonte Produzentin Robbie Brenner, man wolle den Film weiterhin machen. Derzeit liege der Fokus jedoch auf einem Animationsprojekt.

Beim Toronto International Film Festival (TIFF) erklärte die Präsidentin und Chief Content Officer von Mattel Studios: „Wir alle wollen die ‚Barbie‘-Fortsetzung sehen. Ich möchte sie auch sehen. Ich bin sicher, dass es sie irgendwann geben wird.“ Derzeit arbeite man gemeinsam mit Chris Meledandri an einem animierten ‚Barbie‘-Film. Dieser sei sehr spannend, zudem werde Mattel auch weiterhin andere ‚Barbie‘-Projekte verfolgen, ergänzte Brenner.

Robbie erinnerte sich unterdessen daran, vor ihrer Zustimmung zu Gerwigs Konzept 40 oder 50 Pitches für einen Realfilm über Barbie gehört zu haben. Gerwig habe eine klare Vorstellung davon gehabt, was sie machen wollte, und erklärt: „Ich liebe Barbie. Ich bin mit Barbie aufgewachsen; ich weiß nicht, was die Geschichte ist, aber ich weiß, dass sie zwischen einem High Heel und einem Birkenstock leben wird.“

Genau diese Idee sei für die Schauspielerin der entscheidende Moment gewesen. Der Erfolg von ‚Barbie‘ habe zudem dazu beigetragen, Mattel als Filmstudio zu etablieren. Robbie erklärte, der Film habe das Unternehmen in Sachen Inhalte und als Produzent von Filmen bekannt gemacht und gezeigt, dass Mattel mutige Entscheidungen treffe. Im Juli wurde berichtet, dass die Fortsetzung wegen Gehaltsverhandlungen für Robbie und Gosling ins Stocken geraten sei. Gerwig und ihr Partner Noah Baumbach, die für ihre Arbeit am Originaldrehbuch eine Oscar-Nominierung erhielten, sollen bereits Pläne für eine Fortsetzung entwickelt haben.

Laut ‚The New York Times‘ scheiterten Verhandlungen mit Warner Bros. über die Bezahlung der Hauptdarsteller. Die Angebote hätten unter anderem Gewinnbeteiligungen sowie höhere Vorauszahlungen umfasst, darunter 20 Millionen Dollar für Gosling. Warner-Bros.-Discovery-Chef David Zaslav habe die Bedingungen jedoch als zu großzügig abgelehnt.