Stars ‚Grey’s Anatomy‘-Star Kate Walsh: Eric Danes ALS-Kampf ist ’so schmerzhaft‘

Kate Walsh - Escape to Margaritaville Opening Night - Mar 18 - NYC - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin ist zutiefst traurig über die schlimme Erkrankung ihres ehemaligen Co-Stars.

Kate Walsh zeigt sich tief getroffen von Eric Danes schwerer Erkrankung.

Die ‚Grey’s Anatomy‘-Darstellerin – deren Figur Dr. Addison Montgomery mit Erics Charakter Mark Sloan zusammen war – sprach über den Kampf ihres Kollegen mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark angreift und zu Muskelschwäche und -atrophie führt.

Auf die Frage, ob sie die Gelegenheit gehabt habe, mit Eric zu sprechen, sagte Kate im Gespräch mit ‚Variety‘: „Es ist so schmerzhaft. Es ist wirklich traurig. Ich hatte keinen direkten Kontakt zu ihm, aber ich habe mich gemeldet und ihm meine Liebe, Unterstützung und Kraft geschickt. Es bricht einem das Herz.“ Der 53-Jährige sei ein „wunderbarer Mensch“ und „unglaublicher Mann“.

Die Schauspielerin fügte hinzu: „Ich hatte auch andere Freunde, die gegen diese Krankheit kämpfen mussten, und es ist einfach schrecklich. Mein Herz ist bei ihm. Ich behalte ihn, seine Familie und seine Töchter in meinen Gebeten.“ Kate erklärte, dass ihre ‚Grey’s Anatomy‘-Figuren immer miteinander verbunden bleiben werden. „Deshalb bricht es mir so das Herz, es ist so emotional für mich“, gestand sie.

Ihr ehemaliger Co-Star Patrick Dempsey gab kürzlich ein Gesundheits-Update zu seinem engen Freund und beschrieb dessen Zustand als „herzzerreißend“. Der 60-Jährige erklärte, dass Eric nicht in der Lage gewesen sei, die TV-Serie ‚Memory of a Killer‘ mit ihm zu drehen. „Leider machte der Fortschritt seiner Krankheit das nahezu unmöglich“, enthüllte er gegenüber ‚Parade‘. Anschließend lobte Patrick seinen früheren Serienkollegen für dessen Kampfesgeist. „Man leidet mit, wenn man diese schreckliche Krankheit sieht und wie schnell sie den Körper angreift. Aber er bringt viel Licht in diese Situation und nutzt seine Plattform auf positive Weise“, zeigte er sich beeindruckt.