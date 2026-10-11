Stars Guido Maria Kretschmer: Für diesen Luxusartikel gab er ‚viel Geld‘ aus

Guido Maria Kretschmer - 22.03.17 - Hamburg - rtn - radio tele nord BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2026, 19:00 Uhr

Wer sich beruflich täglich mit Mode beschäftigt, dürfte beim Einkaufen eigentlich immer den Überblick behalten.

Doch selbst Guido Maria Kretschmer kann bei besonders schönen Designerstücken schwach werden. Der 61-jährige Designer hat sich kürzlich einen besonders luxuriösen Wunsch erfüllt, der ihm bis heute ein schlechtes Gewissen bereitet. Schuld daran ist nicht zuletzt sein Ehemann Frank Mutters, der bei der kostspieligen Anschaffung offenbar ordentlich Überzeugungsarbeit leistete.

Bei der ‚About You Opera‘ verriet Kretschmer im Gespräch mit ‚Promiflash‘, für welches Kleidungsstück er zuletzt besonders tief in die Tasche gegriffen hatte. Während eines Aufenthalts in London kaufte er sich ein Paar Lackstiefel des Luxusdesigners Tom Ford. Eigentlich hatte der ‚Shopping Queen‘-Moderator die Schuhe gar nicht unbedingt kaufen wollen. „Ich war in London und mir wurde in ein Paar Lackstiefel von Tom Ford reingequatscht von meinem Frank“, erzählte Kretschmer. Obwohl er von den Designerstiefeln begeistert ist, beschäftigt ihn der hohe Preis noch immer. „Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber ich liebe sie trotzdem“, gestand er. „Ich denke immer noch, es war schon sehr viel Geld.“ Wie viel die Stiefel tatsächlich gekostet haben, verriet der Modedesigner nicht. Damit sich die Investition wenigstens langfristig auszahlt, hat er sich allerdings etwas vorgenommen: „Ich trage sie bis zum Ende. Hoffentlich.“

Die Stiefel sind nicht die einzige Anschaffung, bei der Kretschmer im Nachhinein über den Preis ins Grübeln geriet. Auf die Frage, welchen Kauf er möglicherweise bereue, fiel ihm noch ein weiteres Designerstück ein. „Ich glaube, es war diese Jacke von einem befreundeten Designer aus Paris“, erklärte er. Sowohl die Jacke als auch die Stiefel gehören damit zu den Kleidungsstücken, für die selbst der erfahrene Modeexperte ungewöhnlich viel Geld ausgegeben hat.

Dass Kretschmer leidenschaftlich gerne einkauft, zeigte sich bereits in einer anderen Geschichte aus seinem Alltag. Im vergangenen Jahr erzählte er in seinem Podcast ‚Feinstoff‘ im Gespräch mit Comedian Torsten Sträter, dass er in einem Supermarkt in Hamburg-Blankenese gleich zweimal zum „Kunden des Jahres“ gewählt worden sei. Sein Erfolgsgeheimnis ist dabei denkbar einfach: „Ich plaudere mit allen“, erklärte der Designer. Für ihn beschränkt sich der Einkauf offenbar nicht darauf, die benötigten Produkte in den Wagen zu legen. Stattdessen nimmt er sich Zeit für die Menschen, denen er regelmäßig begegnet. „Ich kenne die Geschichten von denen und frage nach: ‚Anton, was macht die Freundin? Was macht die Neurodermitis?'“, berichtete Kretschmer. Seine persönliche Art kommt offenbar nicht nur beim Einkaufen gut an.