Musik Guns-N‘-Roses-Star Slash verrät Pläne für neues Album

Portrait of Slash and photographed in Manchester, England - 2010 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 09:00 Uhr

Der Gitarrist enthüllt, dass bei den Rockern derzeit viel los ist.

Slash enthüllt, dass Guns N‘ Roses die Aufnahme neuer Songs planen.

Die Rockband hat seit ‚Chinese Democracy‘ im Jahr 2008 kein neues Studioalbum mehr veröffentlicht. Nun deutete der Gitarrist an, dass derzeit „eine Menge geschrieben wird“. Er hoffe, dass die Musiker schon bald ins Studio gehen können, um neues Material aufzunehmen. Slash machte die Enthüllung, als er über seine Pläne für die Zeit nach dem Ende der aktuellen Guns-N‘-Roses-Tournee sprach.

Der Künstler erklärte, dass er die Arbeiten an einem neuen Album mit Myles Kennedy and the Conspirators abgeschlossen habe. Außerdem plane er eine Tour mit seinen Bandkollegen sowie weitere internationale Konzerte im Zusammenhang mit seinem Blues-Album ‚Orgy of the Damned‘. Im Gespräch mit Neil Griffiths, Chefredakteur von ‚Rolling Stone Australia‘, berichtete Slash: „Wir haben gerade das neue Album fertiggestellt, das nach dieser Guns-[N‘-Roses]-Tour erscheinen wird. Danach gehen wir damit auf Tour.“

Das Album mit Myles Kennedy and the Conspirators soll im Februar 2027 erscheinen. „Direkt nachdem diese [Guns-N‘-Roses]-Tour vorbei ist, legen wir mit diesem Projekt los … Wir haben etwa ein Jahr Zeit – sogar etwas weniger –, um damit um die ganze Welt zu touren. So sieht der Plan aus“, erklärte Slash.

Über die Zukunft von Guns N‘ Roses sagte er weiter: „Bei Guns wird derzeit eine Menge geschrieben. Wenn ich von der Tour zurück bin, werden wir sehen, ob wir anfangen können, alles zusammenzuführen und ins Studio zu gehen.“ Darüber hinaus plant der Musiker auch weitere Konzerte rund um sein Bluesprojekt. Sein 2024 veröffentlichtes Album wurde bislang nur in den USA live präsentiert. Deshalb wolle er dafür noch eine internationale Tournee nachholen und mit den beteiligten Musikern auch weiteres Material aufnehmen.

Einen Abschied von Guns N‘ Roses schließt Slash derweil aus. „Als ich wieder zu Guns zurückgekehrt bin, hatte ich nie die Absicht, das irgendwann wieder aufzugeben. Ich mache das, weil ich es liebe“, betonte er. „Ich liebe es einfach, mit den Jungs zu jammen. Wir kommen zusammen und spielen einfach. Es ist außerdem alles sehr unkompliziert.“